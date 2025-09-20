Chi sono i genitori di Alessandra Mussolini? "Mamma Maria un esempio per l'indipendenza economica delle donne e..."

CHI SONO I GENITORI DI ALESSANDRA MUSSOLINI? “PAPA’ NON PARLO’ MAI DI…”

Chi sono i genitori di Alessandra Mussolini e cosa sappiamo della sua storia famigliare caratterizzata da un cognome così importante? Questo pomeriggio, nella prima delle due puntate del weekend con “Verissimo”, sarà intervistata dalla padrona di casa, Silvia Toffanin, la 62enne politica e opinionista televisiva: e nel corso del talk show principe delle reti Mediaset ci sarà spazio non solo per la stretta attualità e per il suo ultimo libro, ma anche per l’apertura di una parentesi sulla vita privata della diretta interessata.

E se in un altro articolo abbiamo parlato più diffusamente del suo storico compagno, Mauro Floriani, qui invece accendiamo i nostri riflettori su Romano Mussolini e Maria Scicolone, vale a dire i suoi genitori, scoprendo dunque chi sono i genitori di Alessandra Mussolini.

Per comporre un ritratto su dunque chi sono i genitori di Alessandra Mussolini dobbiamo innanzitutto ricostruire l’albero genealogico della 62enne che, come è noto, chiama in causa due personalità molto importanti, seppure per motivi diversi: il padre, Romano Mussolini (1927-2006), originario di Forlì, è stato un pianista jazz, compositore e pittore, quarto dei cinque figli del dittatore Benito Mussolini e di Rachele Guidi.

Invece Maria Scicolone, al secolo Marianna Pia Villani Scicolone, classe 1938, oltre che scrittrice è la sorella di Sophia Loren: a sua volta anche lei figlia di una pianista, Romilda Villani, e di Riccardo Scicolone, era nata dopo Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, che tutti conosciamo col nome di Sophia, una delle più grandi interpreti della storia del cinema italiano e non solo.

ROMANO MUSSOLINI E MARIA SCICOLONE, “MAMMA UN ESEMPIO PER LE…”

Scoprendo chi sono i genitori di Alessandra Mussolini, a parte le importanti origini famigliari, possiamo rifarci ai racconti e i ricordi della figlia che in più di un’occasione ha avuto modo di parlare del papà Romano, nome che darà poi al suo terzogenito nel 2003, ma anche di mamma Maria, apparsa in televisione in varie occasioni prima di ritirarsi a vita privata oramai da alcuni anni. Il loro matrimonio era stato caratterizzato dai continui tradimenti dell’uomo, spesso in tour con la sua band: “Papà era un traditore seriale” aveva rivelato al ‘Corriere della Sera’, accennando ai continui litigi in casa, aggiungendo che suo padre in casa non parlava mai del nonno Benito. “Ero una bambina paventata, non toccavo cibo. Violenza fisica non ce n’era ma così era forse persino peggio, a casa erano litigi continui, senza sosta”.

E anche in uno dei suoi libri, “Il gioco del buio” (pubblicato per l’editore Minerva) l’attrice capitolina ha aggiunto qualche tassello utile al nostro racconto di chi sono i genitori di Alessandra Mussolini: nel volume, dal tono apertamente crudo e amaro, la diretta interessata infatti aveva sollevato il velo sulle tensioni vissute in casa da piccola e sui difficili rapporti famigliari tra quelle che, ai suoi occhi, erano alcune delle figure più importanti della sua vita. Non a caso, anche in altre interviste, la Mussolini aveva ammesso di aver trascorso gran parte della sua infanzia con la ‘parte’ Scicolone della famiglia, dal momento che papà Romano non faceva mai riferimenti ai Mussolini. E, come riporta un pezzo pubblicato dall’Ansa, proprio la signora Scicolone fu una sorta di pioniera per l’epoca: come mai? Vista la situazione famigliare, decise di riprendersi la vita in mano e se ne andò, pur con due bambine piccole da crescere, e fu tra le prime a chiedere il divorzio nel 1976 una volta entrata in vigore la legge. “La sua storia è un esempio anche oggi: l’indipendenza economica è la via per liberare le donne da gioghi e violenze”.