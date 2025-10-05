Chi sono Riccardo ed Eleonora, i genitori di Alessandro Michieletto: una famiglia sportiva. Il papà era infatti un pallavolista, mentre la mamma cestista

Alessandro Michieletto, pallavolista originario di Desenzano del Garda, dove è nato nel 2001, è un figlio d’arte. I suoi genitori sono infatti due sportivi e fin da piccolo lo stesso Alessandro ha intrapreso il suo percorso nel mondo dello sport, perfezionandosi con il corso degli anni e scoprendo così di avere un grande talento.

Stefania Matteuzzi a Verissimo: "Dopo la morte di mia sorella Alessandra non vivo"/ "Speravo nella giustizia"

I genitori di Alessandro Michieletto sono infatti l’ex pallavolista Riccardo Michieletto ed Eleonora, una ex cestista. Una famiglia, dunque, da sempre dedita al mondo dello sport, tanto che per Alessandro è stato naturale fin da bambino dedicarsi all’attività fisica, scoprendo ben presto di aver preso il grande talento del papà.

Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo: "Il matrimonio non era studiato"/ "Le figlie sono tutto"

Chi sono i genitori di Alessandro Michieletto: la carriera del papà nel volley

Riccardo Michieletto, papà di Alessandro, ha cominciato nel mondo del volley in Veneto, sua regione d’origine. Dalle categorie minori è passato alla Serie A1 nel 1985, quando è stato ingaggiato dal Parma.

Nel corso della sua carriera ha poi giocato anche al Brescia e al Mantova, giocando anche con la maglia azzurra. Nel corso della sua carriera, Riccardo Michieletto ha vinto due campionati italiani, due coppe Italia e una Supercoppa europea.

Alessandro, dunque, non solo ha seguito le orme del papà, ma lo ha persino superato. Per anni, inoltre, il papà di Alessandro è stato team manager della Trentino Volley, squadra in cui è cresciuto Alessandro. Dunque, il ragazzo, così come le sue sorelle, ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello sport.

Maddalena Bertoldi, fidanzata di Alessandro Michieletto/ "Insieme nei momenti più importanti"