Chi sono i genitori di Amanda Lecciso e perché di loro si conosce molto poco

Se c’è un argomento sul quale Amanda Lecciso ha parlato ben poco nella Casa del Grande Fratello è il rapporto con i suoi genitori. È infatti difficile trovare informazioni nette e precise che riguardano i genitori di Amanda Lecciso e, più in generale, delle sorelle Lecciso, visto che la gieffina è la minore del trio composto anche da Loredana e Raffaella. Tutte e tre hanno fatto, in questi anni, la stessa scelta: quella di esporre poco la famiglia d’appartenenza ai riflettori.

Il che fa sì che oggi si sappia poco del rapporto di ognuna delle tre con i propri genitori. L’argomento potrebbe tuttavia essere tirato in ballo da Alfonso Signorini nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, visto che Amanda Lecciso rischia nuovamente di essere eliminata dal gioco e di dover abbandonare la Casa.

Amanda Lecciso e il rapporto con le sorelle

Dei genitori di Amanda Lecciso sappiamo però il nome del papà, Fulvio, e che si tratta di un uomo che lavora nella politica. Nulla, invece, è noto con certezza sulla mamma della gieffina. Ciò che è noto della sua famiglia è il bellissimo rapporto che la lega alle sorelle Loredana e Raffaella, che sono gemelle e sono più grandi di ben 16 anni rispetto alla gieffina. A differenza loro, Amanda ha fatto una scelta di vita differente – almeno fino alla sua partecipazione al Grande Fratello -, quella di non tentare la strada del mondo dello spettacolo. Mondo dal quale, tuttavia, ora sono lontane anche Raffaella e Loredana, quest’ultima se non per questioni di gossip e ospitate per interviste. Forse sarà proprio Amanda a raccontare presto qualcosa di più di questa sua tanto amata famiglia.