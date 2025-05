CHI SONO I GENITORI DI ANDREA BOCELLI? LE UMILI ORIGINI E LA SCOPERTA DEL…

Chi sono i genitori di Andrea Bocelli e cosa sappiamo del rapporto del 66enne con due delle figure più importanti della sua vita? Questa sera, su Canale 5, verrà riproposto lo speciale televisivo in due puntate “Andrea Bocelli 30 – The celebration”, uno show che ripercorre la straordinaria carriera dell’artista toscano attraverso le sue tappe fondamentali e una serie di duetti sul palco con alcune delle voci più importanti del panorama della musica internazionale, oltre che tanti amici del diretto interessato: e l’appuntamento che ci accingiamo a rivivere in prima serata è anche l’occasione per risalire le radici famigliari del cantautore e capire chi sono stati Alessandro ed Edi, le persone senza le quali il suo talento non sarebbe mai fiorito. Raccontiamo dunque qualcosa sulla sua famiglia e dunque anche chi sono i genitori di Andrea Bocelli.

Per scoprire chi sono i genitori di Andrea Bocelli, Alessandro ed Edi, dobbiamo tornare con la macchina del tempo al 1958, anno di nascita del futuro cantante, in quel di La Sterza, una piccola frazione dei comuni di Lajatico e Terricciola (Pisa): la sua era una famiglia di origini contadine dato che i genitori erano proprietari di un’azienda agricola oltre che produttrice di macchinari. Oggi il signor Alessandro Bocelli e la signora Edi Aringhieri non ci sono più ma sul sito ufficiale di Bocelli è presente una intera pagina dedicata proprio a loro, per ricordarli e ringraziarli di quanto hanno fatto per lui: se il padre, classe 1926, era una guardia carceraria con una passione anche per la musica, mamma Edi la condivideva a sua volta col marito tanto che fu lei a spingerlo verso mondo, portandolo al conservatorio (e senza dimenticare che portò a termina la sua gravidanza e sapendo che sarebbe nato con un glaucoma congenito.

MAMMA EDI SU ANDREA BOCELLI, “PENSAI DI AVER PARTORITO UN FUTURO PAPA”

Raccontando chi sono i genitori di Andrea Bocelli, emerge chiaramente come proprio la signora Edi fu tra le prime ad accorgersi del talento musicale del figlio: si racconta che una volta abbia detto “Pensai di aver partorito un futuro Papa”; a proposito della donna, il 66enne tenore aveva detto che “lei mi è sempre stata accanto, ha sostenuto le mie ambizioni anche quando erano in pochi a scommettere sulle mie possibilità di sfondare nella musica”, accennando appunto alle loro origini contadine. Nel ritratto della donna, scomparsa nel 2022 all’età di 84 anni, fatto dal ‘Corriere’, si apprende che “Edi è stata una figura fondamentale nella vita di Andrea (…) accompagnò il figlio durante gli anni più difficili, quando ormai era certo che a 13 anni sarebbe diventato cieco per un glaucoma”, e non dimenticando che fu lei a intuire per prima il suo talento, iscrivendo il figlio all’Istituto musicale “Pietro Mascagni” di Livorno, nel frattempo diventato conservatorio.

“Posso dire di essere stato ‘forgiato’, eticamente parlando, dai miei genitori, i quali mi hanno cresciuto all’interno di una famiglia unita, dandomi un’educazione che è stata poi preziosa per il prosieguo della vita” così l’artista a proposito di Alessandro Bocelli ed Edi Aringhieri nella pagina del suo sito dedicata a loro, e in cui parla pure di “un’educazione preziosa”. Per completare il nostro ritratto su chi sono i genitori di Andrea Bocelli, vanno riportati anche i teneri ricordi a proposito del babbo: “Per ritrovare quel tuo sorriso, anche solo per un istante, darei metà della vita. Eppure so che nella giostra terrena non è così che funziona” aveva scritto il figlio, spiegando di voler essere lui stesso il sorriso del genitore, venuto a mancare nel 2000.