Chi sono i genitori di Anita Olivieri?/ Lei: “Non mi hanno fatto pesare la separazione. Problemi nati…”

Anita Olivieri e la separazione dei genitori

Anita Olivieri, nella casa del Grande Fratello 2023, ha parlato della separazione dei genitori. Legatissima sia alla mamma che al papà, Anita si è raccontata nella casa di Cinecittà. L’infanzia di Anita è stata segnata dalla separazione dei genitori. Nonostante non sia cresciuta con i genitori insieme, Anita ha spiegato di non aver vissuto la separazione come un trauma. “Papà è sempre stato il mio eroe. Non mi hanno mai fatto pesare la separazione, anzi si sono concentrati tantissimo su questo aspetto: cercavano di colmare qualunque tipo di vuoto con la loro presenza continua. Hanno fatto di tutto per mettere da parte l’orgoglio, la rabbia e tutti i loro problemi”, ha detto Anita.

“Tutti i problemi sono nati dal tradimento di papà. Prima di entrare qui ho fatto un discorso serio con lui: gli ho chiesto se per lui ciò che aveva fatto ne fosse valsa la pena e mi ha risposto: ‘Magari tornando indietro avrei fatto delle cose diverse per vederci tutti insieme’. So che a lui è sempre pesato tanto il fatto di non viverci h24 e vederci solo in alcuni momenti”, ha aggiunto Anita.

Anita Olivieri e il rapporto con il padre e la madre

Una separazione, quella dei genitori di Anita Olivieri, caratterizzata dai tanti problemi coniugali come ha spiegato Anita raccontandosi ad Alfonso Signorini. “Sicuramente c’erano tanti problemi tra lodo, essendo due persone molto diverse, ma si sono amati tanto tramite noi e ci hanno amato tantissimo. Mia madre poi ha fatto la ripicca della storia: si è messa con il marito della donna con cui mio padre l’aveva tradita”, ha aggiunto Anita.

Un momento difficile anche quello per la Olivieri. “Io l’ho vissuta proprio come una ripicca da parte sua e non come una scelta reale, quindi ero arrabbiata con mia madre e anche con il suo nuovo compagno perché per me lei continuava a vivere nel passato. Con il fidanzato di mamma oggi ho un rapporto amichevole, dove in qualche modo tutti e due ci sopportiamo, però entrambi sappiamo cosa pensiamo l’una dell’altro. Ho accettato la scelta di mia madre dopo tanti anni di lavoro personale“, ha concluso Anita.

