Chi sono i genitori di Barbara D’Urso, Vera e Rodolfo: la mamma morta quando aveva solamente 11 anni, poi il rapporto con il padre

Barbara D’Urso è la prima figlia dei suoi genitori, fin da bambina, la conduttrice non ha avuto un’infanzia semplice infatti, ha perso la mamma quando aveva appena 11 anni, nel 1968. La donna prima di morire aveva messo al mondo altri due figli, Daniela e Alessandro, mentre più avanti il papà ha avuto ne ha avuti altri tre, Riccardo, Fabiana ed Eleonora. I genitori di Barbara D’Urso, dunque, sono stati sposati fino alla morte della mamma, arrivata nel 1968: dopodiché il padre, Rodolfo, si è sposato con un’altra donna, Wanda Randi, che per Barbara è stata come una seconda mamma.

Anche dopo aver scelto di intraprendere la strada del mondo dello spettacolo, decisione alla quale Rodolfo D’Urso era inizialmente contrario, Barbara ha trovato l’approvazione del padre facendo pace con lui solamente grazie a Wanda, tenendo con il papà un bel rapporto fino a quando lui non è morto, nel 1996.

Chi sono i genitori di Barbara D’Urso: “Ecco cosa direi loro”

Parlando di Rodolfo e Vera, i suoi genitori, Barbara D’Urso ha raccontato a Verissimo qualche tempo fa: “Le persone che non ci sono più le sento sempre vicino a me, qui con la mano sulla spalla”. Parlando ancora della mamma, ha rivelato: “Si è ammalata quando avevo 7 anni, ed è morta quando ne avevo 11. Ma lei sa tutto”. Del padre, invece, ha detto: “È stato molto severo, aveva paura di perdermi quando sono andata via di casa. So che oggi lui sarebbe orgoglioso di me”.

