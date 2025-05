CHI SONO I GENITORI DI CAMILA GIORGI? “SUA MADRE VOLEVA ‘UCCIDERMI’ QUANDO…”

Chi sono i genitori di Camila Giorgi e cosa sappiamo di Sergio e Claudia, entrambi di origini argentine e da sempre presenze ombra alle spalle dell’ex talento del tennis azzurro? Nella puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere questo sabato, e nel corso della quale verranno riproposte alcune delle più emozionanti ospitate e le migliori interviste dell’anno, tornerà idealmente negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin la 33enne ex tennista maceratese, ritiratasi dall’attività agonistica nel maggio 2024 e diventata un volto noto al pubblico delle reti Mediaset, anche per coloro che non seguono il mondo della racchetta di Sinner & co., per via della sua breve partecipazione a “L’Isola dei Famosi” di quest’anno. Ma cosa sappiamo della sua vita famigliare e chi sono i genitori di Camila Giorgi? Scopriamolo qui di seguito.

Se in un altro pezzo quest’oggi abbiamo raccontato il dramma di questa famiglia di origini sudamericane con la morte della sorella della tennista, Antonela, a causa di un incidente stradale di alcuni anni fa, qui invece accendiamo i riflettori su papà Sergio e mamma Claudia, raccontando chi sono i genitori di Camila Giorgi, cosa fanno nella vita e qual è il rapporto con una dei quattro figli avuti. Infatti la coppia, che ha origini argentine da entrambi i lati, ha vissuto quattro volte l’esperienza genitoriale con la nascita delle citate Camila e Antonella oltre ai due maschi di casa, Leandro e Amadeus. La coppia, come accennato, ha avuto un ruolo determinante nella formazione e la carriera della Giorgi e, tuttavia, non sono nemmeno mancate le polemiche dato che molti hanno visto in Sergio Giorgi il classico ‘papà-padrone’ dietro molte stelle del tennis.

MAMMA DI CAMILA GIORGI: “INIZIO’ CON LA GINNASTICA ARTISTICA, POI…”

Ma andiamo con ordine e scopriamo chi sono i genitori di Camila Giorgi : se papà Sergio, nato a La Plata e argentino (ma di origini perugine), aveva combattuto nella guerra delle Falkland e ha fatto da allenatore per la figlia per tanti anni, mamma Claudia è invece una disegnatrice di moda e condivide col marito la nazionalità del Paese sudamericano e tuttavia le origini nel Bel Paese (più precisamente di Taranto). Come si raccontato in bel pezzo del ‘Corriere dello Sport’, è l’esempio dei fratelli a spingere l’allora bambina a impugnare una racchetta, sostenuta dal padre. “Vuole diventare una tennista. ‘Sei sicura ‘flaca’?’ chiede Sergio, ‘perché se è così devi fare tutto quello che ti dico io’. La risposta è immediata: ‘Si, papà’. Sin da piccola Camila si allena duramente. ‘Mia moglie voleva uccidermi’…” si legge ancora nel sopra citato articolo.

Insomma, Sergio è stato sempre l’ombra di Camila e anche colui che l’ha protetta da critiche e dall’eccessiva esposizione mediatica, difendendola quando era necessario: “A me possono dire tutto, ma Camila non si tocca” le parole dell’uomo che aveva candidamente ammesso di non sentire scomoda l’etichetta di ‘papà-padrone’ e neppure le critiche di aver influito negativamente sulla carriera della tennista, per alcun un fenomeno mancato. A proposito di mamma Claudia, invece, sappiamo che ha lavorato nel campo del design della moda anche se, durante la carriera della figlia, aveva scelto di non seguirla mai nei vari tornei in giro per il mondo a causa della troppa tensione che le provocavano: “Lei si innervosisce e durante i match soffre (…) non guarda nemmeno le partite a casa, se le registra…” aveva raccontato una volta Sergio a proposito della consorte. “Camila aveva iniziato con la ginnastica artistica, poi all’età di 5 anni aveva detto al padre che voleva provare a giocare a tennis e… da lì era iniziata la sua carriera” le parole della Fullone al portale web di ‘Cronache Maceratesi’.