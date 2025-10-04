Chi sono i genitori di Carly Tommasini: l'amore della mamma ha sopperito alle assenze del papà, che non ha accettato le sue decisioni

Non ha vissuto una vita semplice Carly Tommasini, che in passato ha dovuto fare i conti con non poche sofferenze. L’influencer e attivista LGBT+ ha scelto, a 21 anni, di cambiare sesso, sentendosi nata nel corpo sbagliato. Dopo aver subito a lungo atti di bullismo e aver compreso di avere una natura diversa da quella con la quale era nata, Carly si è fatta coraggio e ne ha parlato con i genitori, ottenendo però risposte e reazioni completamente diverse tra i due. Il padre, infatti, non ha mai accettato la volontà della figlia di diventare donna. Da quel momento, infatti, la giovane naufraga de L’Isola dei Famosi nell’ultima edizione ha deciso di chiudere i rapporti, tanto che oggi parla del padre come “il bullo della sua vita”.

Raccontandosi a VDNews, Carly ha rivelato ancora parlando del papà: “Lui è la rappresentazione massima della chiusura mentale, io mi vergognavo davanti a lui e non riuscivo più a parlare”. I genitori di Carly Tommasini, dunque, non hanno reagito affatto alla stessa maniera alla notizia che la figlia non si sentiva a proprio agio nel suo corpo. Se il papà di Carly ha chiuso completamente i rapporti con lei, non è stato lo stesso per la mamma, che anzi, non solamente ha accettato la decisione della figlia, ma l’ha accolta e fatta sentire apprezzata.

Chi sono i genitori di Carly Tommasini: l’amore per la mamma

La mamma di Carly Tommasini ha compensato l’assenza del papà, donandole tutto quell’amore del quale la figlia aveva bisogno, sostenendola nelle sue scelte. “Per fortuna ho avuto una madre che ha colmato quel vuoto ed ha fatto molto sia da figura materna che da figura paterna” ha raccontato proprio l’attivista LGBT+. Oggi Carly parla proprio della mamma come “l’amore della sua vita”.