Clara Soccini ha raggiunto il successo nel mondo artistico inizialmente come attrice e dopo ancora come cantante, dopo aver preso parte alla fortunata serie televisiva Mare Fuori, nella quale è stata interprete nel cast ma anche della colonna sonora della fiction Rai. La giovane artista, originaria di Varese, dove è nata nel 1999, è figlia di Emanuele Soccini, imprenditore attivo nel mondo dell’antiquariato, e Francesca, insegnante. Proprio parlando dei suoi genitori, Clara ha raccontato di come le sia mancata la figura paterna nel corso della vita: il papà, infatti, era spesso distante per lavoro. Proprio Emanuele Soccini, a Dipiù, ha avuto modo in passato di commentare le parole della figlia, spiegando quanto queste fossero dolorose per lui, seppur reali.

“Purtroppo, in passato, il lavoro mi ha portato via parecchio tempo. Soprattutto il tempo che avrei voluto dedicare a lei…” ha raccontato il papà della cantante. I genitori di Clara Soccini, proprio per sostenere la famiglia, hanno dovuto lavorare molto nel corso della vita. Per questo proprio Emanuele, il papà, ha sottolineato come fosse costretto a stare spesso fuori casa per provvedere al sostentamento della famiglia.

Genitori di Clara Soccini, chi sono: “Ci sentiamo spesso”

I genitori di Clara Soccini si sono più avanti separati. Emanuele, il papà, a Dipiù ha rivelato ancora che solamente più avanti ha scoperto di quanto sua figlia, così come il fratello, avesse sofferto per via delle sue assenze per motivi lavorativi. “Non mi hanno mai manifestato questa problematica, nemmeno dopo la separazione da mia moglie. Quando l’ho scoperto ci sono stato molto male” ha spiegato l’uomo, che non aveva idea di quanto i figli fossero rimasti segnati dalle sue numerose assenze.

Proprio i genitori hanno provveduto a far sviluppare il grande talento di Clara, accompagnandola a lezione di pianoforte e di canto, anche se il papà non ha mai nascosto che gran parte del merito è della mamma. Oggi, nonostante le assenze del passato, Clara ha un buon rapporto con il papà pur vivendo ormai a Milano, così come con la mamma.

