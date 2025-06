Tutto sui genitori di Cristina Plevani, scomparsi quando lei era appena una ventenne: il ricordo della naufraga dell'Isola dei Famosi 2025.

Cristina Plevani e la perdita dei genitori

Nella vita di Cristina Plevani c’è un doppio dolore che la accompagna ogni giorno e che ha cambiato totalmente tutta la sua esistenza. La prima vincitrice del Grande Fratello, oggi concorrente dell’Isola dei Famosi 2025, infatti, ha perso entrambi i genitori quando era più che una ventenne. Tutto accadde poco prima che varcasse la porta rossa della casa del Grande Fratello dove si rifugiò provando a metabolizzare quel dolore. Tuttavia, dopo l’avventura nel reality show, la Plevani ha cominciato a fare i conti con quell’importante perdita.-

“Papà è andato via nel 1994 ad ottobre con un incidente. Mamma a luglio 1996, ha scoperto di avere un tumore, io studiavo psicologia a Padova e quando me l’ha detto è cambiata la mia vita, completamente”, ha raccontato nelle interviste successive la Plevani.

Cristina Plevani e il dolore per la morte dei genitori

Affrontare alcuni dei momenti più importanti della sua vita senza i genitori non è stato facile per Cristina Plevani che ha sentito il peso di non averli dopo la vittoria del Grande Fratello che le ha regalato successo e popolarità che ha fatto fatica a gestire.

“Il peso della perdita dei miei mi è arrivato dopo il Grande Fratello, credo che chiunque ti possa dare consigli, ma mai come i genitori, entrare in un mondo nuovo, come quello della notorietà, sarebbe stato diverso. Non avevo ancora una mia identità, ero in balia degli eventi, sono sicuro passati dei treni, non li ho presi, ma va bene così”, ha raccontato negli anni la Plevani che è sempre stata legatissima ai genitori di cui sente profondamente la loro mancanza.