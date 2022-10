Chi sono i genitori di Cristina Quaranta/ Lei costretta a sposarsi a 19 anni per loro

Cristina Quaranta, il lutto per il padre e per il fratello

Cristina Quaranta, ex gieffina del Grande Fratello Vip 7 è cresciuta all’interno di una famiglia umile, amorevole ma che insieme a tante felicità le ha dato anche molti dolori. La gieffina, come ha spesso raccontato, ha avuto la sua carriera da showgirl all’interno del mondo dello spettacolo, da Non è la Rai all’esperienza come velina di Striscia la Notizia, eppure nei primi anni 2000 ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi ai suoi affetti e da quel momento in poi Cristina ha condotto una vita umile ma felice.

Cristina Quaranta: i lutti, dalla morte del padre, del fratello e della zia/ Il dramma della mamma

Nella sua vita l’ex showgirl ha dovuto affrontare vari lutti tra cui quello del padre e quello forse ancora più doloroso del fratello. In merito al lutto del fratello, Cristina aveva scritto un post su Instagram qualche anno fa: “Mi piace pensarti accanto al nostro caro papà…una piccola consolazione per alleviare questo grande dolore…Ciao fratello”. Poi sia sui social che all’interno della casa aveva ribadito un pensiero molto profondo ripensando alle persone care che non ci sono più: “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dov’erano ma sono ovunque noi siamo”.

Matteo De Stefani, chi è l'ex marito di Cristina Quaranta/ "Appena l'ho visto..."

Cristina Quaranta e il matrimonio a 19 anni a causa dei suoi genitori

Cristina Quaranta non ha mai nascosto il suo dolore per le vicende familiari e sentimentali, neanche all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Quando la figlia andò a farle una sorpresa all’interno del reality più spiato d’Italia, le disse: “Ti ho vista un po’ giù ultimamente, pensavo che il mio arrivo potesse tirarti su di morale. Non hai solo sofferto, sei anche una donna forte e bellissima. Siamo tutti orgogliosi di te, sei un vero esempio da seguire, soprattutto per me”.

Le parole della figlia hanno molto commosso Cristina ma anche stare 24 ore su 24 all’interno della casa del GFVip per lei è stato un modo per ripensare a tutte le cose brutte, metabolizzarle e tirarle nuovamente fuori. Dei suoi genitori, Cristina ha anche raccontato il momento in cui a 16 anni voleva convivere con un uomo di 26 e loro si arrabbiarono molto, a causa della loro rabbia lei fu “costretta” a sposarlo e il loro matrimonio durò solo 3 anni. I genitori di Cristina erano molto apprensivi e a volte severi ma nonostante tutto lei li ama molto.

Cristina Quaranta: "Nikita Pelizon grande stratega"/ "Provoca in maniera velata e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA