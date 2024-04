Chi sono i genitori di Edoardo Franco?/ La depressione del padre: “Sono più io che aiuto lui”

Chi sono i genitori di Edoardo Franco, concorrente dell’Isola dei Famosi 2024

Edoardo Franco è nato a Varese dove, attualmente, vivono ancora i genitori e la sorella. Il nome dei genitori del concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 non è noto così come non si sa che lavoro svolgano. Tuttavia, Edoardo, durante la partecipazione a Masterchef Italia 2023 che ha poi vinto, rispondendo alle domande dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, ha parlato sia del padre che della madre svelando anche dettagli dolorosi della sua vita in famiglia. Edoardo che ha spiegato di aver ereditato la passione per la cucina dalla nonna, ha raccontato di aver sempre avuto nella madre un supporto.

Chi è Tania Bambaci, compagna di Samuel Peron/ “L’amore è stato più forte della crisi…”

“Mia madre mi supporta in tutte le mie pazzie e problemini che le ho creato come quando ho trascorso una notte in questura o quando mi sono impallato su un albero con l’auto”, ha raccontato a Masterchef Italia svelando anche la malattia del padre.

Genitori Edoardo Franco: la depressione del padre e il loro rapporto

Durante l’esperienza a Masterchef Italia, Edoardo Franco ha anche raccontato di non aver ricevuto il supporto dal padre a causa della depressione di cui l’uomo soffre da tempo. “Mio padre c’è sempre per me ma non è realmente in grado di darmi un sostegno morale perché mio padre soffre di ansia, depressione ed è bipolare quindi sono più io che aiuto lui e cerco anche di tenere unita la famiglia”, ha raccontato il concorrente dell’Isola dei Famosi 2024.

Selen, chi è Luce Caponegro: dal tentato suicidio, ex mariti e figli/ “Non ho parlato per un mese…”

Sempre durante l’avventura a Masterchef, Edoardo Franco ha raccontato che spesso sono i genitori a fare la spesa mentre a lui tocca il compito di cucinare. “Ridiamo, scherziamo e ogni tanto si sclera, forse più di ogni tanto, ma sono abituato”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA