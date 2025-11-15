Chi sono i genitori di Edwige Fenech, Felix e Yvonne: sono stati per lei un punto di riferimento in grado di crescere con amore anche suo figlio

Edwige Fenech, attrice e simbolo della commedia sexy all’italiana, è nata dall’amore tra Felix, di origini maltesi ma residente all’epoca in Algeria francese, e Yvonne, italiana originaria di Acate in provincia di Ragusa. Un rapporto molto stretto quello di Edwige Fenech con i suoi genitori, che sono stati per lei un punto di riferimento e non soltanto: l’hanno anche aiutata a crescere il figlio Edwin, che ha avuto quando aveva solo 23 anni da un uomo ignoto. Dunque, nella vita di Edwige i suoi genitori hanno avuto un ruolo fondamentale: sono stati una guida e una certezza per lei ma anche per il giovane Edwin.

La mamma di Edwige è scomparsa nel 2025: la donna, molto anziana, ormai da anni viveva con la figlia in Portogallo, dove l’attrice si era trasferita con la famiglia, figlio e nipoti compresi. “È andata via il 26 luglio, ma è sempre presente; stavamo sempre insieme, è morta tra le mie braccia” ha rivelato Edwige, che con la donna, Yvonne, aveva un rapporto davvero splendido. Le due sono sempre state molto unite.

Chi sono i genitori di Edwige Fenech, Felix e Yvonne: "Mi hanno aiutato a crescere mio figlio"

Raccontando proprio del rapporto con i suoi genitori e della loro importanza nella sua vita, Edwige Fenech ha raccontato: “Mio padre è stato un papà anche per Edwin, e mia madre è stata come una seconda mamma”. Dunque, i genitori di Edwige Fenech sono stati anche per Edwin un punto di riferimento importante fino all’età adulta. Il ragazzo, che non ha mai conosciuto il padre e non ha saputo neppure la sua identità, ha avuto la fortuna di avere due nonni giovani e in grado di essere per lui un grande riferimento. Dopo la loro scomparsa, nella vita di Edwin e di Edwige è rimasto un grande vuoto, colmato solo dalla bellezza di averli avuti.

