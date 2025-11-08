Genitori di Eliana Michelazzo, chi sono: il papà è scomparso quando lei era piccola, la mamma invece è morta solo un anno fa

Il nome di Eliana Michelazzo è salito alle cronache quando è stata protagonista, con Pamela Prati, di una delle pagine più scabrose del mondo dello spettacolo, con il caso Mark Caltagirone e il finto fidanzato (con figli) dell’ex Non è la Rai. Ma cosa sappiamo della vita dell’agente di tanti vip e della sua famiglia? Ad esempio, chi sono i genitori di Eliana Michelazzo? Poche le informazioni su quella che è la vita privata di Eliana, che non è mai stato un personaggio pubblico al di là di quello che è accaduto poi con Pamela Prati. Sappiamo però che la Michelazzo ha perso il papà quando era molto giovane: a quanto pare, l’uomo sarebbe morto a causa di un tumore e questo avrebbe impedito a Eliana di crescere con il papà.

Per questo la mamma è diventata il suo punto di riferimento: è stata lei, infatti, a crescerla e a farla diventare la donna che è. Meno di un anno fa, proprio la mamma di Eliana è scomparsa: a darne notizia è stata lei stessa sui social, con un messaggio rivolto proprio alla donna, colmo di amore e di dolore. Un post che aveva scatenato un’ondata di solidarietà nei suoi confronti da parte dei follower.

Genitori di Eliana Michelazzo, chi sono: poco fa il lutto della mamma

A dare notizia della scomparsa della mamma, lo scorso dicembre, è stata proprio Eliana Michelazzo, che ha mandato un messaggio attraverso i social postando una foto della donna. “Per sempre. Mi mancherai mamma, sei stata la mia ancora di salvezza nel bene e nel male! Ora proteggimi ovunque sei, ti amo” ha scritto proprio l’agente in passato collaboratrice di Pamela Prati. I genitori di Eliana Michelazzo, dunque, non sono più in vita: entrambi hanno però lasciato il segno nella sua vita in maniera indelebile.