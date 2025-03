Chi sono i genitori di Eva Grimaldi e cosa sappiamo di loro dal ricordo dell’attrice e personaggio televisivo, reduce dall’esperienza al “Grande Fratello” di quest’anno? Nella prima delle due puntate del weekend di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere su Canale 5 questo pomeriggio, l’intervista di Silvia Toffanin verterà sicuramente sul percorso nella Casa della 63enne veronese ma anche sul privato dal momento che, in studio, sarà accompagnata dalla moglie, Imma Battaglia. Tuttavia, a proposito della sua storia famigliare, non tutti sanno chi sono i genitori di Eva Grimaldi e quale era il suo rapporto con loro: scopriamolo di seguito in un breve ritratto della famiglia Perinoni.

Eh sì, perché nel raccontare chi sono i genitori di Eva Grimaldi dobbiamo premettere che il nome della famiglia è un altro: nel 1961 la futura attrice era nata in quel di Nogarole Rocca come Milva Perinoni, prima di adottare un più evocativo pseudonimo sulle scene. Come ricordato proprio nella Casa più spiata d’Italia, le sue origini erano state povere tanto che suo padre decise di “prendere in gestione un distributore con autolavaggio e io ero anche brava dato che spesso imbrogliavo i clienti”. Insomma, la sua famiglia, visti anche i sacrifici fatti, l’ha sempre sostenuta ma gli esordi della giovane Milva non erano stati certo come attrice sexy, bensì come benzinaia assieme al genitore.

Chi sono i genitori di Eva Grimaldi: “I genitori sanno tutto prima di noi”

“Io comunque ho avuto un’infanzia felice anche se è stata povera, la mia famiglia mi ha insegnato i valori più importanti della vita”: così in un’altra intervista la diretta interessata facendoci capire ancora meglio chi sono i genitori di Eva Grimaldi e quanto sono stati importanti per lei, al di là delle difficoltà avute. “Inoltre io sono autodidatta: ero pure dislessica e balbuziente, quindi sono stata bocciata tante volte, pure in terza elementare” aveva aggiunto la 63enne ammettendo di aver frequentato una classe differenziata. “I miei genitori mi hanno insegnato tutto dell’amore, tutto in generale. Grazie a loro ho imparato il rispetto, il sapersi comportare nei confronti del prossimo, la semplicità e credere nelle persone” aveva detto una volta proprio negli studi di “Verissimo”.

E a proposito sempre di chi sono genitori di Eva Grimaldi e come li ricorda la donna, possiamo citare il commovente post sui social nel 2017, all’indomani della scomparsa della madre all’età di 93 anni: “Lei mi ha insegnato a vivere, ad essere felice, a credere nei sogni, a piangere quando era necessario e correre quando ne avevo la forza” aveva scritto l’attrice sul proprio profilo, definendo la donna come una sorta di suo eroe preferito. “Mi ha aspettata, ha aspettato che tornassi dal mio viaggio per intraprenderne uno lei… Ha atteso, nella sua immensa bontà e gentilezza, che ogni cosa tornasse in ordine” aveva detto a proposito del fatto che lei era appena rientrata dall’esperienza de “L’Isola dei Famosi”. E, invece, sul coming out arrivato negli ultimi anni e l’ammissione del suo amore per Imma Battaglia, la Grimaldi aveva rivelato: “Le mamme sanno tutto, prima di noi (…) Anzi, se i genitori sono anziani, non c’è nemmeno bisogno di dirlo perché loro lo sanno prima di noi”.