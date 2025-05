Gianmarco Steri: chi sono i genitori

Nato e cresciuto a Roma, Gianmarco Steri è legatissimo alla famiglia formata dalla sorella e dai genitori con cui ha un rapporto splendido. Dei genitori, tuttavia, non ci sono molte informazioni. Non si sa, infatti, che lavoro facciano e se Gianmarco abbia scelto di seguire la strada lavorativa di uno dei due. Dopo aver dovuto dire addio al calcio professionista a causa di un grave infortunio, infatti, Gianmarco ha deciso di diventare barbiere e, attualmente, è titolari di due negozi proprio nella capitale.

Nonostante il percorso televisivo del figlio, infatti, hanno mantenuto un basso profilo restano lontani dalle luci dei riflettori ed evitando di rilasciare interviste su quello che è stato il percorso di Gianmarco a Uomini e Donne. Tuttavia, l’unica che ha fatto un’eccezione è la madre.

Mamma di Gianmarco Steri: incontro con Cristina Ferrara a Uomini e Donne

Nel giorno della scelta a Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha scelto di avete accanto gli amici, ma anche la mamma che, in studio, ha assistito ai vari momenti della scelta ballando con il figlio dopo l’uscita dallo studio di Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara in attesa dell’epilogo. Per la mamma di Gianmarco è stata l’occasione per abbracciare Cristina, la nuova fidanzata del figlio che, in realtà, aveva già conosciuto.

Il tronista, infatti, in un momento particolare del suo rapporto con Cristina, aveva scelto di presentarle proprio la madre in esterna. “Sei più bella dal vivo”, aveva detto in quell’occasione la mamma mentre Cristina, al termine dell’esterna, non aveva nascosto l’emozione ringraziando Gianmarco per l’importante gesto fatto nei suoi confronti. La mamma di Gianmarco, dunque, ha potuto così rivedere Cristina anche nelle vesti ufficiali di fidanzata e dare la propria benedizione alla nuova coppia dopo che Gianmarco aveva conosciuto i genitori di Cristina durante l’ultima esterna.

