Chi sono i genitori di Irene Pivetti, Paolo e Grazia? Entrambi attivi nel mondo del cinema: lei come doppiatrice, lui come regista
Una famiglia attiva nel mondo dello spettacolo quella di Irene Pivetti, figlia del regista Paolo Pivetti e dell’attrice e doppiatrice Grazia Gabrielli. Come la sorella Veronica, infatti, Irene ha seguito l’esempio dei genitori e si è attivata nel mondo dello spettacolo, così come in quello della politica. I genitori di Irene Pivetti, come dicevamo, sono stati due nomi attivi nel mondo del cinema: la mamma, Grazia, è stata una grande doppiatrice, che ha prestato la voce ad alcuni film di grande successo. E ancora è stata un’attrice teatrale, con tanti spettacoli all’attivo in tutta Italia.
Non sono tantissime le informazioni che si hanno sui genitori di Irene Pivetti, al di là del loro lavoro. I due, infatti, sono sempre stati molto riservati. Qualche anno fa, proprio la mamma, ha parlato delle sue figlie, Veronica e Irene, raccontando qualcosa in più sui loro caratteri: “Quella che sembrava più bizzarra, Veronica, ha impostato la sua vita secondo regole ben precise. Irene, che sembrava la più programmata, a un certo punto ha lasciato la politica e si è messa a sperimentare nuove attività”. Insomma, le due hanno mostrato fin da bambine un certo temperamento da artiste, seguendo proprio le orme dei loro genitori.
Chi sono i genitori di Irene Pivetti: il papà tra regia e giornalismo
Come abbiamo detto, i genitori di Irene Pivetti appartengono al mondo dello spettacolo, lui come regista, e la mamma come doppiatrice e attrice. Il papà di Irene Pivetti, Paolo, è stato anche un giornalista pubblicista, strada intrapresa dopo la laurea in Lettere moderne. Si è fatto conoscere però principalmente in qualità di regista, con diversi film e progetti all’attivo. Irene Pivetti, come il papà, ha preso prima il tesserino da giornalista pubblicista, per poi diventare giornalista professionista, anche se ha lavorato principalmente in televisione e nel mondo della politica, con ruoli di grande spessore.