CHI SONO I GENITORI DI KATIA PEDROTTI? “SEMPRE ASSECONDATA MA SENZA MAI VIZIARMI”

Chi sono i genitori di Katia Pedrotti e cosa sappiamo a proposito della storia famigliare della 47enne originaria di Sondrio? Nel lungo pomeriggio del sabato di “Verissimo” sono diversi i momenti da cerchiare in rosso, tra ‘prime volte’ nel salotto televisivo più in vista delle reti Mediaset e graditi ritorni: e, a suo modo, l’ospitata della conduttrice televisiva e tra le prime, storiche partecipanti al “Grande Fratello” è a suo modo anche un ritorno dal momento che, qualche giorno fa, era stato protagonista negli studi del talk show suo marito, Ascanio Pacelli. E se negli altri articoli online quest’oggi abbiamo acceso i riflettori sulla loro storia d’amore e i figli della coppia, qui proviamo a raccontare qualcosa su chi sono i genitori di Katia Pedrotti, nonostante non si sappia molto su di loro.

Per scoprire chi sono i genitori di Katia Pedrotti possiamo affidarci alle interviste (non tantissime, per la verità) in cui la diretta interessata ha parlato di loro, oltre alle cronache locali che si sono interessate alle vicende del padre: a proposito della consorte di Ascanio Pacelli, infatti, sappiamo che il padre e la madre sono dei noti imprenditori valtellinesi.

Originaria di Chiesa di Valmalenco, in provincia di Sondrio, e classe 1978, è una delle due figlie (assieme alla sorella Marianna) avute dal signor Silvino e da sua moglie, una famiglia molto benestante per sua stessa ammissione. Il padre è un imprenditore minerario e di lui si era parlato poco più di una decina di anni fa dato che, come ricorda un vecchio articolo de ‘il Giorno’, la Marmi Pedrotti Spa aveva dovuto chiudere, scrivendo così la parola fine a una storia imprenditoriale di oltre cinquant’anni.

KATIA PEDROTTI, “MAMMA E PAPA’ MI HANNO FATTA RIMANERE COI PIEDI PER TERRA”

Di queste e altre vicende, tuttavia, la figlia non aveva mai avuto modo di parlare ma, in una intervista di qualche tempo fa erano emersi alcuni interessanti dettagli a proposito dell’infanzia della diretta interessata e che ci aiutano anche a capire meglio chi sono i genitori di Katia Pedrotti: “Una bimba vivace e indipendente cresciuta in una famiglia dove la vigilia di Natale si va tutti a dormire presto perché il giorno dopo arriva Gesù Bambino con i regali”: così si parla della futura influencer e blogger in un articolo pubblicato nella sezione Qui Mamme del ‘Corriere della Sera’, tracciando il percorso che aveva portato la ragazza che lavorava in un’agenzia di moda per bambini a entrare nel mondo dello show business.

“Com’era da bambina la piccola Katia? Era una piccola peste molto indipendente! Tra tutte le bambine della mia età ero una delle poche che adorava andare all’asilo e quando mia mamma mi accompagnava non mi giravo neppure a salutarla perché mi piaceva stare con gli altri bambini” aveva rivelato la donna.

“Allora ero un vero maschiaccio e ho sempre avuto tantissimi amici, più maschi che femmine per la verità: ed è stato così anche crescendo, ho sempre avuto molto più feeling con i maschi” aveva proseguito in quell’intervista la moglie di Ascanio, soffermandosi poi su un altro aspetto che ci racconta bene chi sono i genitori di Katia Pedrotti: “I valori più grandi che stiamo trasmettendo ai figli? Sicuramente la famiglia. Devo ammettere di avere un esempio incredibile, la mia famiglia è un po’ come quella del ‘Mulino Bianco’ (…) Mia mamma mi ha sempre assecondato in tutte le mie scelte ma con solidità, senza viziarmi e con una presenza sempre concreta alle spalle. La mia famiglia mi ha aiutato tantissimo sia nella vita che nell’esperienza del ‘Grande Fratello’” aveva aggiunto, spiegando che la madre e il padre sono stati per lei punto di riferimento e “fonte di forza importantissima” ma le hanno pure dato sempre consigli per restare “con i piedi per terra”.