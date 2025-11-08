Chi sono i genitori di Malena: dopo la sua decisione di entrare nel mondo del porno, il papà ha chiuso i rapporti con lei. E la mamma...

Chi sono i genitori di Malena: la rottura con il padre dopo la scelta di entrare nel porno

Malena, nome d’arte di Filomena Mastromarino, ormai diversi anni fa ha deciso di entrare nel mondo del porno, seguendo i consigli di Rocco Siffredi che l’ha introdotta nel settore. Da quel momento l’attrice, che più avanti ha partecipato anche a diversi reality show, ha chiuso i rapporti con i suoi genitori, o meglio, con il padre, che non ha accettato la sua decisione. Profondamente colpito nell’orgoglio, l’uomo ha deciso di tagliare i ponti con la figlia, affermando di non sentirla più come tale.

Anche la mamma non ha fatto i salti di gioia dopo la decisione presa dalla figlia ma comunque ha accettato, seppur non di buon grado, quelli che erano i suoi progetti. Il padre, invece, ha completamente chiuso i rapporti con la figlia, affermando appunto di non sentirsi più suo padre. “Mia madre non era contenta che facessi la pornostar. Mio padre, invece, ci è rimasto male e mi disse che se avessi fatto quel tipo di carriera non mi avrebbe più ritenuto sua figlia” ha raccontato proprio Malena, che dunque a lungo non ha avuto rapporti buoni con la sua famiglia a causa del suo lavoro.

Chi sono i genitori di Malena: “Rapporti freddi”

I genitori di Malena non hanno accettato la sua decisione di entrare nel mondo del porno e se la mamma, con un po’ di riluttanza, è riuscita a superare la sua scelta, il papà sembra averla presa molto peggio. Non è chiaro nel dettaglio quali siano oggi i rapporti con la sua famiglia, ma Malena qualche tempo fa ha raccontato che i loro rapporti si sono raffreddati dopo la sua decisione. Chissà che la scelta di abbandonare quella vita non abbia portato i tre a riavvicinarsi nuovamente…