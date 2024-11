Chi sono e cosa fanno nella vita i genitori di Maria Esposito

Giovanissima e con un enorme successo che ha ottenuto grazie al ruolo di Rosa Ricci nella serie tv “Mare Fuori”, Maria Esposito è legatissima ai genitori con cui ha un rapporto davvero speciale. Nata e cresciuta a Napoli, l’attrice ha avuto un’infanzia serena grazie all’amore che le hanno dato i suoi genitori e a cui è grata per averle permesso di inseguire i suoi sogni. I genitori di Martina sono “due persone semplici” come li ha definiti lei stessa che hanno sempre creduto nel suo talento al punto da incoraggiarla e supportarla anche nei momenti più difficili quando pensava di abbandonare tutto. Oltre a Maria, i genitori dell’attrice hanno un’altra figlia che lavora come estetista e che per l’attrice non solo è la sorella, ma anche la migliore amica.

Quella dell’attrice, dunque, è una famiglia semplice in cui i valori dell’amore e del rispetto sono alla base di tutto. Oggi che è un’attrice di successo, la Esposito cerca di ricambiare tutto ciò che i genitori hanno fatto per lei anche regalando loro dei momenti speciali.

Il rapporto tra Maria Esposito e i genitori

Maria Esposito, nelle varie interviste rilasciate ai giorni e alle trasmissioni tv, parla spesso dei genitori e della sua infanzia non riuscendo a trattenere quell’emozione che la rende ancora più vera e autentica. “I miei genitori sono persone semplicissime. Mia madre è casalinga, mio padre lavora in una fabbrica di borse e mia sorella fa l’estetista, lei ha sempre creduto in me. Nessuno ci crede veramente a quanto accaduto, nessuno aveva mai pensato di arrivare a soldi e successo. Sto vivendo sempre quello che ho desiderato”, ha raccontato a Vanity Fair.

Sempre grata alla sua famiglia, l’attrice, appena ha avuto la disponibilità economica per farlo, ha regalato ai genitori una crociera per ricambiare tutti i sacrifici che hanno fatto per lei per poterle permettere di studiare recitazione. Un legame davvero speciale quello tra i genitori e l’attrice che considera il padre il suo “amore più grande”.