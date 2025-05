Milly D’Abbraccio è di certo una personalità del mondo dello spettacolo molto curiosa che ha acceso i desideri di milioni di uomini e donne che vedono nel porno e nell’erotismo una valvola di sfogo dalla vita frenetica e ben poco stimolante che si fa fin dalla notte dei tempi. Stasera Francesca Fagnani la intervisterà a Belve su Rai2 e gli spettatori avranno modo di informarsi sulla sua vita.

Intanto, però, chi sono i genitori di Milly D’Abbraccio? Sul padre non si ha alcuna informazione, ma sulla madre si sa che era una regista. Una famiglia di artisti considerando che la nonna era pittrice e che sua sorella Mariangela D’Abbraccio è una nota attrice teatrale. La donna si sente come una donna che ha vissuto in maniera spericolata, ma ora si è stancata, e ha deciso di dedicare la sua attenzione agli incontri sessuali con i suoi fan, altamente selezionati da lei stessa.

Milly D’Abbraccio e la scoperta su suo padre: “Uno dei primi scambisti in Italia”

Nella puntata di stasera di Belve su Rai2 l’attrice porno Milly D’Abbraccio ha raccontato una cosa su suo padre che sorprenderà e non poco il pubblico: “È stato uno dei primi scambisti in Italia. Forse mi ha trasmesso qualcosa di erotico”, ed è per questo che si è avvicinata al mondo dell’hard diventando una delle attrici più richieste e più amate, che tutt’oggi è un’icona di sensualità.

Ha detto senza mezzi termini di essere una vera attrice prestata all’ambiente hard perché le altre non sapevano recitare. Ha avuto modo di lavorare con Riccardo Schicchi nella sua agenzia Diva Futura. Come ha raccontato lei le propose cinquecento milioni di lire per quindici mesi di lavoro. Nel 1983, però, recitò nel suo primo film con la regia di Roberto Benigni, che ci provò subito con lei mettendosi addirittura a quattro zampe.

