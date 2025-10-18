Chi sono i genitori di Nathalie Caldonazzo: la showgirl è cresciuta con mamma Leontine Snell, mentre il papà Mario è morto quando lei...

CHI SONO I GENITORI DI NATHALIE CALDONAZZO? “FAMIGLIA DISASTRATA CHE…”

Chi sono i genitori di Nathalie Caldonazzo e cosa sappiamo della storia famigliare della 56enne capitolina? Nel pomeriggio in cui la 56enne showgirl ed ex modella torna sul piccolo schermo a “Verissimo” per raccontarsi al presente, e aprire pure lo scrigno dei ricordi, possiamo aprire anche noi una ideale parentesi sulla sua difficile vicenda privata che l’ha segnata sin da quando era piccola: nel corso della puntata del rotocalco di Canale 5 che ci apprestiamo e vedere, infatti, l’attrice parlerà non solo della serenità ritrovata a livello sentimentale ma potrebbe anche rievocare la figura del padre Mario e parlare anche del rapporto con mamma Leontine Snell: anche per questo motivo, in attesa di ascoltare la sua intervista, spostiamo i riflettori sulla sua famiglia e raccontiamo chi sono i genitori di Nathalie Caldonazzo.

Nata a Roma nel 1969 “da una famiglia disastrata”, come aveva avuto modo dire anche in un’intervista concessa a ‘la Repubblica’, l’ex modella e personaggio televisivo che ha partecipato pure a due reality show in passato aveva fatto una confessione choc riguardo alla sua nascita. Parlando di chi sono i genitori di Nathalie Caldonazzo, ovvero l’imprenditore di origini capitoline Mario -scomparso quando lei aveva solamente 19 anni- e la signora Leontine Smell (ballerina e coreografa olandese), la donna aveva spiegato di essere frutto “di una violenza di mio papà”.

A proposito di questa drammatica vicenda, a cui ha solo accennato senza mai entrare nei dettagli, la Caldonazzo aveva detto che: “mio padre per concepire me, durante una litigata, ha usato della violenza, è una cosa che mi ha sempre detto mia madre e che avrei preferito non sapere. Venire al mondo e sapere che comunque nessuno mi aspettava, che ero stata uno sbaglio…”.

MAMMA DI NATHALIE CALDONAZZO, “MIO MARITO? INCREDIBILE E AFFASCINANTE, POI…”

Nel nostro breve ritratto su chi sono i genitori di Nathalie Caldonazzo, possiamo fare riferimento ancora alle parole della 56enne showgirl e al rievocare quell’infanzia fatta di episodi di violenza domestica: “Mio padre picchiava la mamma, aveva questi momenti di forte rabbia verso di lei”. La relazione tra i genitori, infatti, è stata particolarmente travagliata, dopo l’incontro durante una tournée di mamma Leontine (da cui aveva avuto un’altra figlia, Patrizia, sorella maggiore di Nathalie). Ospite assieme alla figlia durante una puntata di qualche tempo fa de “La Volta Buona”, la donna aveva avuto anche modo di parlare della sua avventurosa ma anche triste vita, tra un papà morto per via di “una scommessa” e l’abbandono da parte della madre e mai più tornata.

“Queste cose ti restano dentro come un buco nero, un fuoco…” era stata la confessione di Leontine Snell che, in quell’occasione, aveva avuto pure modo di parlare dell’ex marito Mario. Nel nostro piccolo viaggio alla scoperta di chi sono i genitori di Nathalie Caldonazzo, possiamo riportare il ricordo della donna a proposito del loro primo incontro: “Quando mi vide, disse: ‘Questa è la donna che voglio sposare’. Fu un amore a prima vista, un uomo incredibile e affascinante”. Poi le cose non sono andate per il verso giusto: “La cosa migliore è imparare a lasciarsi, non è giusto che i figli assistano a litigate ed è la stessa cosa che ho fatto io in passato nel caso di mia figlia” aveva aggiunto Nathalie al suo racconto, parlando di un padre violento ma comunque “una persona straordinaria (…) E lo dico perché mia sorella non è felice quando parliamo di mio padre in questo modo, lei lo vede ancora come un principe azzurro”.