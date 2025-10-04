Chi sono i genitori di Nicolò Martinenghi? La madre: "Un ragazzo molto solare, ma anche tanto sensibile e che..."

CHI SONO I GENITORI DI NICOLÒ MARTINENGHI? “MA DA PICCOLO ODIAVA…”

Chi sono i genitori di Nicolò Martinenghi, e cosa sappiamo di Samuele e Alessandra, due figure sempre presenti nella vita dell’atleta azzurro? Nuovo appuntamento con “Verissimo” questo pomeriggio e se, nella puntata della domenica l’angolo dedicato allo sport vedrà protagonista il pallavolista Alessandro Michieletto, quest’oggi invece tocca al nuotatore originario di Varese e fresco vincitore quest’estate di una medaglia d’argento durante la rassegna iridata in programma a Singapore.

E se in un altro pezzo quest’oggi abbiamo dato conto della storia d’amore del ragazzo con Adelaide Radice, qui -in attesa di ascoltare la sua intervista con Silvia Toffanin- ci concentriamo su Samuele e Alessandra e dunque chi sono i genitori di Nicolò Martinenghi.

Per scoprire chi sono i genitori di Nicolò Martinenghi dobbiamo raccontare questa storia sin dall’inizio, e segnatamente dal 1999, anno di nascita del futuro campione azzurro della vasca: cresciuto in quel di Azzate, a pochi chilometri da Varese, è figlio di Samuele Martinenghi, un orafo, e di Alessandra, che invece ha alle spalle una famiglia con una radicata tradizione nella pasticceria.

Oltre a Nicolò, la coppia aveva avuto un altro figlio, vale a dire Jacopo, fratello maggiore del campione olimpico e pure lui amante del nuoto, che ha praticato in passato. E proprio parlando dei lavori che fanno i suoi genitori, Martinenghi aveva ammesso che, un giorno (probabilmente quando avrà appeso la cuffietta da piscina al chiodo, vorrebbe in qualche modo seguire le orme di papà Samuele, curando i gioielli trattati nel suo studio orafo.

MARTINENGHI, “SONO CRESCIUTO NELLA PASTICCERIA DI MAMMA E…”

“Sono cresciuto nella pasticceria di mia madre ma amo il salato: sono un uomo da piadina a mezzanotte” aveva scherzato una volta il 26enne, accennando invece alla storica pasticceria della famiglia della madre che ha pure un’altra attività, vale a dire un negozio di articoli per bambini: nel nostro racconto su chi sono i genitori di Nicolò Martinenghi.

“Nonostante i risultati, lo vedo sempre come Tete nella quotidianità (…) è un ragazzo molto solare, ma anche tanto sensibile” aveva spiegato la mamma Alessandra durante una video-intervista di qualche tempo fa al portale specializzato nuoto.com: “Però era già competitivo con suo fratello maggiore quando aveva due-tre anni” le aveva fatto eco il padre parlando della passione di Nicolò per il nuoto, nonostante da piccolo, per ammissione loro “odiasse l’acqua”.

“Manca ancora qualche anno di nuoto, è ancora presto, ma io mi pongo domande sul mio futuro. Non voglio, a fine carriera, essere catapultato nel mondo reale senza sapere cosa fare” aveva ammesso in una bella intervista a ImpreseTerritorio.org il diretto interessato e dandoci qualche altra informazione non solo su chi sono i genitori di Nicolò Martinenghi ma anche sul rapporto con la mamma e il papà: “Mi piace immaginarmi orafo come mio padre.

So che ci vuole tanto a imparare un mestiere del genere, ma mi piacerebbe che mio padre avesse voglia di tramandarmi questo suo sapere” aveva detto in maniera molto toccante il ragazzo, quasi a voler preservare e portare avanti l’arte del signor Samuele. “Spero di diventare un artigiano per creare, per fare qualcosa di concreto, qualcosa che rimane nel tempo” aveva concluso, pur ammettendo che la vasca lo terrà impegnato ancora per qualche anno.