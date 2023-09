Chi sono i genitori di Samira Lui?/ “Papà non l’ho mai conosciuto, mamma è stata straordinaria”

Genitori Samira Lui: le confessioni dell’ex professoressa al Grande Fratello 2023

Samira Lui si lascia andare ad una toccante confessione sulla sua vita privata. Nella casa del Grande Fratello 2023, i concorrenti cominciano a conoscersi meglio raccontando anche le proprie vite ricche di forti emozioni, ma anche di sofferenze. Sentendosi all’interno di un gruppo, Samira ha così parlato dei propri genitori lasciandosi andare a dichiarazioni importanti. “Papà non l’ho mai conosciuto”, confessa la Lui che è figlia di mamma italiana e papà senegalese. Il punto fermo della sua vita è la madre che rappresenta la sua forza e il suo punto di riferimento. “Mamma è stata straordinaria”, racconta Samira che poi ammette di sentire fortemente la sua mancanza vivendo lontana da lei.

Luigi Punzo, chi è il fidanzato di Samira Lui/ “L’abito lo hai indossato, le foto le abbiamo…”

“L’unica cosa che mi manca è la mia famiglia che vive ad Udine. Col treno sono sei ore. Sì lei verrebbe a Roma, ogni tanto viene… è venuta anche con mia zia e le ho portate in trasmissione. Mia mamma ora non lavora più, è in pensione. Lavorava in una cooperativa sociale per il trasporto dei disabili”, ha raccontato ancora.

Giorgia Venturini e Samira Lui al Grande Fratello Vip 8?/ Spuntano nuovi nomi per il cast

Samira Lui e il rapporto con i genitori

Dei genitori, dell’assenza del padre nella sua vita e del legame speciale con la mamma, Samira Lui aveva parlato in un’intervista rilasciata a Generazione Z su Raidue a novembre 2022. “Non ho mai avuto il bisogno di un padre perché mia mamma ha fatto anche da papà”, aveva raccontato svelando di non conoscere neanche il viso del padre non avendolo mai visto, neanche in foto.

“Mamma mi ha sempre parlato bene di lui. Mi diceva che era molto innamorata e che era bellissimo, quindi ho sempre avuto un’immagine positiva” – aveva raccontato aggiungendo che “non ho sofferto la mancanza del papà perché sono stata abituata alla presenza della mamma, per me questa è la normalità”.

Samira Lui, prof. de L’Eredità/ La confessione “Non ho mai conosciuto mio padre…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA