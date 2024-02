Chi sono i genitori di Sergio D’Ottavi?/ “Lasciati a 15 anni per seguire il sogno di diventare calciatore”

Sergio D’Ottavi, chi sono i genitori? Sorpresa al Grande Fratello 2023 per il suo compleanno?

Ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello da un po’ di settimane ormai, eppure Sergio D’Ottavi di se ha raccontato finora molto poco. Entrato a gioco già ben avviato e a gruppi ormai consolidati, Sergio ha deciso di concentrarsi subito sulle dinamiche e di entrare a far parte del gruppo e ha lasciato poco tempo al racconto della sua vita privata e dei suoi affetti. Ad oggi non ci sono particolari rivelazioni di Sergio D’Ottavi riguardanti i suoi genitori, né sulla fidanzata o su momenti importanti della sua vita affettiva.

GRANDE FRATELLO 2023, 35A PUNTATA/ Eliminato e diretta: il triangolo Greta, Sergio e Vittorio

Pochi giorni fa Sergio ha però festeggiato il suo compleanno, avvenimento che verrà celebrato anche nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 2023, magari anche con una sorpresa per il ragazzo. In Casa per lui potrebbero arrivare gli auguri proprio di un suo genitore, magari di sua mamma.

Sergio D’Ottavi, la decisione di lasciare i genitori a 15 anni per seguire il suo sogno

Ciò che sappiamo della mamma di Sergio D’Ottavi è ciò che lui stesso ha lasciato trapelare attraverso pochi discorsi e scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. In uno di questi, in bianco e nero, vediamo infatti Sergio assieme alla sua mamma mentre sorridono di gusto. Il loro è un rapporto molto solido, fatto di sostegno e grande amore. Va però detto che Sergio ha deciso di lasciare la famiglia molto presto per dedicarsi a quella che al tempo era la sua grande passione: il calcio.

GRANDE FRATELLO 2024, PRONOSTICO SU ELIMINATO/ Beatrice Luzzi eliminata contro Federico, Vittorio e Stefano?

Quando aveva 15 anni Sergio ha infatti lasciato la sua famiglia con il sogno di poter diventare un calciatore professionista. Un sogno che però non si è concretizzato. Dopo ha perciò deciso di cambiare strada: oggi è uno chef, un imprenditore e ha anche una società che si occupa di grande distribuzione. Sergio ha inoltre una grande passione per il surf.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergio Maria D’Ottavi (@sergiomariadottavi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA