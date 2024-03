Chi sono i giudici Amici Serale 2024 e quando inizia/ Torna il trio con Malgioglio, web tuona: “Volevamo…”

Quando inizia il serale di Amici 2024 e chi sono i giudici: tornano Malgioglio e…

La fase del pomeridiano di Amici è ormai giunta al termine e gli allievi che hanno conquistato un posto al serale si preparano dunque ad esordire in prima serata. Mancano infatti pochi giorni ormai all’inizio del serale di Amici 2024, che andrà in onda a partire da sabato 23 marzo su Canale 5, prendendo il posto che è stato di C’è posta per te.

Giudici Serale Amici 2024: chi sono?/ Maria De Filippi ha scelto: chi affianca Malgioglio

Il meccanismo del serale di Amici 2024 rimane lo stesso: tre squadre, capitanate da due prof (uno di ballo e l’altro di canto) mettono in sfida i rispettivi allievi tra prove e guanti di sfida, che saranno giudicati da una giuria esterna. Maria De Filippi, stando alle indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, avrebbe deciso di riportare sul palco del serale, alle ben note poltrone rosse, i tre volti che hanno allietato la scorsa edizione: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Cristiano Malgioglio ringrazia Maria De Filippi ma commette una gaffe su Annalisa/ "Grazie a Dio esiste..."

Amici 23, serale: la conferma della giuria scatena qualche critica

Se il nome di Cristiano Malgioglio è arrivato già un po’ di settimane fa, la conferma del ritorno di Giuseppe Giofrè e Michele Bravi alla giuria del serale è arrivata solo di recente. I fan di Amici conoscono bene entrambi: Giuseppe è stato non solo allievo della scuola di Canale 5 ma ha anche vinto il programma. Oggi è coreografo e ballerino per star internazionali come Jennifer Lopez, Britney Spears e Kylie Minogue.

Michele Bravi è un noto cantante che nasce però da un altro talent (X Factor), ma ha partecipato come ‘concorrente’ ad Amici Celebrities, che si è tenuto qualche anno fa. Una giuria, dunque, tutta confermata rispetto allo scorso anno; che se da una parte ha ottenuto grande apprezzamento, dall’altra è stata colpita anche da qualche critica. Molti, infatti, speravano in tre volti nuovi alle poltrone rosse. C’è chi infatti sperava in nomi come Anbeta Toromani o Giorgia. Il serale di Amici 2024 dovrebbe concludersi il 18 maggio.

Cristiano Malgioglio sarà giudice al Serale di Amici 23: l'annuncio ufficiale/ "Maria De Filippi mi vuole"

© RIPRODUZIONE RISERVATA