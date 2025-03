Manca meno di una settimana all’inizio del serale di Amici 24 ma c’è ancora una domanda che deve trovare risposta: chi sono i giudici? Tante le voci sui chi vestirà quest’anno questo ruolo, e si è addirittura parlato di un possibile ampliamento della giuria da tre ad almeno quattro posti. A smentire quest’ultima notizia è però un’immagine che in poche ore ha fatto il giro del web. Nel corso dell’ultimo daytime di Amici 24, ai concorrenti del serale è stato mostrato lo studio in cui si esibiranno da sabato prossimo, ed è qui che sono state inquadrate anche le sedute della giuria, che rimangono tre (trovate l’immagine alla fine dell’articolo).

Se il numero di giudici del serale di Amici 24 rimane lo stesso, i nomi, a quanto pare, cambieranno tutti (o quasi). Pare ormai certa che una delle poltrone rosse sarà di Amadeus. Il conduttore, ora con Discovery, ha già partecipato ad un pomeridiano, giudicando la sfida dei cantanti, e pare sia stata quella la prova generale per una sua partecipazione più lunga al programma.

Se Amadeus è una (quasi) certezza, l’altro nome ormai quasi confermato è ben noto al pubblico del serale di Amici ed è quello di Cristiano Malgioglio. Il paroliere e cantante tornerebbe così per il suo terzo anno consecutivo, assicurando allo show anche qualche momento ironico. Resta invece da scoprire il nome del terzo giudice, anche se le ipotesi non mancano. Si è parlato di Christian De Sica, ma si è poi scoperto che sarà invece in giuria nel nuovo programma di Carlo Conti, competitor di Amici il sabato sera. Molto probabile è invece che sarà una donna a vestire quel ruolo e, per compensare i due esperti di canto, potrebbe esserci una grande esperta di danza: l’etoile Eleonora Abbagnato. L’altro nome è invece di una celebre conduttrice, Ilary Blasi.

