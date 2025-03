Serale Amici 24: i nomi dei giudici per la fase finale

Sta per cominciare il serale di Amici di Maria De Filippi. Si tratta della seconda fase del programma volta poi a decretare chi sarà il vincitore del talent di Canale 5. Gli alunni stanno facendo di tutto per convincere i giudici, dato che da quest’anno ci vorranno ben tre “sì” per accedere al serale. Questo è un momento importantissimo per tutti i concorrenti, che cercano di ottenere ingaggi e contratti discografici per poi sfondare nel mondo della musica. Di certo, i fan si stanno facendo molte domande riguardo al serale di Amici 24, una tra queste è chi sono i giudici che si occuperanno di giudicare i talenti?

Se siamo ancora in attesa dei nomi dei concorrenti che otterranno la maglia oro, spuntano le prime indiscrezioni su chi saranno i giudici del serale di Amici 24. Dobbiamo precisare che per ora non c’è ancora la certezza assoluta, ma i nomi che spuntano non lasciano di certo indifferenti. Il primo è Amadeus, il quale sarà anche ospite a C’è Posta per Te, altro programma di Maria De Filippi. Successivamente, potrebbero far parte del programma anche Cristian De Sica e Ilary Blasi, ma anche per loro non c’è ancora certezza.

Serale Amici 24, ecco quando inizia: la data ufficiale

Per scoprire chi saranno i giudici del serale di Amici 24 dobbiamo aspettare ancora un po’, anche se da quanto si apprende dalle anticipazioni di Superguidatv, sono stati fatti alcuni nomi che lasciano sperare in una finale davvero entusiasmante. Un’altra delle domande più gettonate dei fan è quando inizia il serale di Amici 24? Ormai se lo stanno chiedendo proprio tutti, dato che siamo giunti quasi alla fine del talent più amato di Canale 5. I ragazzi sono pronti a mostrare il loro talento e a farsi valere dopo mesi di impegno, sfide e compiti difficilissimi da parte dei professori.

Per quanto riguarda la data di inizio del Serale di Amici 24, per ora è fissata al 22 marzo 2025, anche se potrebbero esserci cambiamenti rispetto al palinsesto di Mediaset. Sempre a proposito di programmazione, si aprirà una sfida con “Ne vedremo delle belle“, show condotto da Carlo Conti su Rai 1. Dunque, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per l’inizio della parte più interessante del talent, dove finalmente scopriremo il vincitore di Amici 24.