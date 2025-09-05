Giudici di Bake Off Italia 2025, chi sono: tornano i 3 volti più amati delle ultime edizioni ma una special guest renderà tutto ancor più magico.

Delizie culinarie innovative e ricette inedite gentilmente offerte dagli aspiranti pasticceri; oggi riparte la meravigliosa macchina di Bake Off Italia 2025 al netto di grandi novità nel format ma anche di conferme inevitabili. Il successo del talent a tema fornelli è strettamente legato ad una formazione vincente, ad un trio in particolare che soprattutto nelle ultime edizioni ha letteralmente conquistato gli appassionati ed è garanzia di successo. Stiamo parlando di coloro che andranno a dare il proprio giudizio sulle molteplici sfide dei concorrenti, coloro che avranno l’ultima parola sulle delizie migliori: i giudici di Bake Off Italia 2025.

Bake Off Italia 2025, 1a puntata 5 settembre/ Diretta: i cavalli di battaglia dei concorrenti

Per chi si stesse domandando chi sono i giudici di Bake Off Italia 2025, la risposta è molto semplice. Come spesso si dice: ‘squadra che vince non si cambia’, e anche quest’anno gli appassionati potranno apprezzare il giudizio eclettico, meticoloso e professionale di 3 maestri indiscussi. Confermato l’amato ‘Re del cioccolato’, Ernst Knam sarà ancora tra i giudici di Bake Off Italia 2025: fin dalla prima edizione il suo ruolo è diventato inamovibile per merito e affetto da parte del pubblico. Seguono Damiano Carrara, volto internazionale della pasticceria toscana e italiana e Tommaso Foglia; anche lui si è messo in evidenza nelle ultime stagioni per competenza e precisione aggiungendo un quid ulteriore alla bellezza del format.

Benedetta Parodi dice addio a Bake Off Italia?/ Spunta il nome della possibile sostituta: l'indiscrezione

Iginio Massari come special guest tra i giudici di Bake Off Italia 2025: un ‘colpaccio’ che è garanzia di successo!

Insomma, a differenza della conduzione passata a Brenda Lodigiani, nessuna rivoluzione corposa per i giudici di Bake Off Italia 2025; confermata in blocco la formazione della scorsa edizione ed è dunque lecito attendersi grandi emozioni al netto di quelle che saranno le sfide dei concorrenti. Nel merito dei giudici, in realtà, una novità è da segnalare; la nuova edizione sarà scandita dalla presenza di un ospite fisso, o meglio, di una special guest. Ogni settimana il ‘Maestro dei Maestri’ offrirà il suo straordinario talento per aggiungere ulteriore pepe alle dinamiche di Bake Off Italia 2025: ovviamente, stiamo parlando di Iginio Massari.

Giulia Pilloni è la vincitrice di Bake Off Italia 2024/ L'ex interior designer: "Ora si apre nuova strada..."

Insomma, con Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia – giudici di Bake Off Italia 2025 – la professionalità e lo spettacolo sono garantiti. La straordinaria presenza di Iginio Massari, in aggiunta, sarà quel tocco in più che può rendere questa edizione ancor più coinvolgente delle precedenti.