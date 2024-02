Chi sono i Jalisse e perché mancano a Sanremo da 27 anni/ “Sempre scartati”: il ritorno grazie a Fiorello

I Jalisse tornano a Sanremo dopo 27 anni dalla vittoria del 1997

L’indiscrezione che circolava nelle ultime ore si è confermata essere vera: i Jalisse hanno finalmente fatto il loro ritorno al Festival di Sanremo. Certo, non come concorrenti ma come ospiti: Fiorello ha confermato la loro presenza durante uno dei collegamenti con Amadeus nel corso della serata delle cover del 9 febbraio. Fiorello ha mostrato prima un cartonato dei Jalisse, facendo dunque intendere come fake la notizia della loro ospitata; poi, dopo l’apparizione di Beppe Vessicchio, Fiorello ha annunciato i veri Jalisse, accolti tra i grandi applausi del pubblico presente all’esterno dell’Ariston.

“I Jalisse sono qui, e per l’occasione, visto che è una serata di duetti, accadrà una cosa mai avvenuta prima, ci sarà il duetto dei direttori d’orchestra. Oltre al maestro De Amicis, ci sarà anche Vessicchio”, ha annunciato Fiorello.

Chi sono i Jalisse, ospiti a Sanremo dopo essere stati scartati per 27 anni

Ma chi sono i Jalisse? Fabio Ricci e Alessandra Drusian, questi i veri nomi del duo, sono marito e moglie e nel 1997 vinsero il Festival con la canzone ‘Fiumi di parole’. Da allora ogni anno hanno inviato un brano a Sanremo per partecipare alla competizione canora e ogni anni sono stati puntualmente scartati. Sono quindi ben 27 anni che provano ad accedere al Festival senza riuscirci, motivo per il quale hanno rilasciato anche qualche intervista polemica. I Jalisse però fanno finalmente il loro ritorno a Sanremo, seppur in qualità di ospiti.

