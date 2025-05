I Katarsis parteciperanno alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest per la Lituania con il brano Tavo Akys. L’evento si terrà tra il 13 ed il 17 Maggio 2025 e vedrà partecipare artisti da tutto il mondo, c’è grande curiosità per vederli all’opera e vedere chi vincerà lo show che tra le altre cose avrà anche Michelle Hunziker tra le conduttrici.

I Katarsis sono una band lituana che si è formata nel 2020 ed è divisa nelle seguenti future: il leader Lukas Radzevicius, Alanas Brasas alla chitarra, Emilija Kandrataviciute al basso ed infine Jokubas Andriulis alla batteria. La band decollò nel 2020 con il primo singolo e il loro album – pubblicano l’anno successivo – ottenne grandissimo successo nel suo paese.

Un disco d’oro e oltre 40 settimane nella Top 40 delle canzoni più seguite, poi la band è tornata in auge nel 2024 pubblicando l’Ep Dausa, un album dove si prova ad analizzare e a provare quello che sentono tutti i giovani al tempo d’oggi, le emozioni e le problematiche che sta vivendo la nostra società in questo momento.

Katarsis, l’exploit all’Eurovision e le parole del loro leader

Il brano dei Katarsis Tavo Akys si era inizialmente qualificato con il secondo posto all’Eurovision ma ha avuto grandissimo successo con il pubblico lituano letteralmente in visibilio per questa canzone. Nella canzone gli artisti dicono ‘I tuoi occhi vedono il dolore’ e parliamo quindi di un brano molto significativo e per certi versi con una connotazione drammatica.

La canzone Tavo Akys è scritta interamente in lituano e i cantanti hanno battuto in finale altre 11 canzoni. Si tratta di una band che nasce come soft Punk con una connotazione Rock e negli anni ha raggiunto picchi molto interessanti; la canzone è molto simile come genere alle altre che la band ha pubblicato negli anni.

La Lituania ha debuttato all’Eurovision Song Contest nel 1994 ma non è mai riuscita a vincere questa competizione. Il miglior posto raggiunto da questa nazione è il sesto posto ottenuto nell’ormai lontano 2006 quando la nazione si presentò all’evento con il brano We Are the Winners degli LT United.

Il video di Tavo Akys, dei Katarsis, nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Festival 2025