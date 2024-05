Chi sono i LADANIVA, Armenia/ Significato della canzone Jako, seconda semifinale Eurovision 2024 – VIDEO

L’Armenia ha partecipato per la prima volta all’Eurovision Song Contest nel 2006 piazzandosi a un dignitoso ottavo posto. Non ha mai vinto la kermesse, ma ha un ottimo record di qualificazioni per la finale. Nel 2008, la cantante Sirusho ha vinto il Marcel Bezençon Fan Award per la sua canzone Qélé, Qélé. Quest’anno per l’Eurovision 2024, alla seconda semifinale di giovedì 9 maggio, si presenta con una coppia esplosiva, i LADANIVA, un duo folk che porta un pezzo in armeno, Jako, che farà certamente ballare la platea di Malmö.

LADANIVA, chi sono i rappresentanti dell’Armenia, in gara all’Eurovision 2024

I LADANIVA sono un duo musicale armeno che ha fatto della fusione di sonorità tradizionali e moderne, la propria firma musicale. Dal 2019, questo giovane duo ha trasformato le proprie radici della cultura e della tradizione armena con la loro musica e nelle loro performance coinvolgenti.

Il nome LADANIVA è un connubio tra “Lada”, un’antica divinità armena della fertilità, e “Niva”, che significa “bene” in lingua armena. Questo nome incarna l’essenza del duo, che mira a celebrare la ricchezza della cultura armena e a portare avanti la sua eredità attraverso la musica e la danza.

La loro musica è caratterizzata da una combinazione di strumenti tradizionali armeni, come il duduk e il saz, e influenze moderne che creano un suono unico e coinvolgente che è allo stesso tempo autentico e innovativo. I LADANIVA hanno raggiunto la fama nazionale e internazionale con una serie di album e singoli di successo che hanno catturato l’attenzione del pubblico in tutto il mondo.

Gli artisti hanno espresso la loro emozione nel rappresentare l’Armenia, definendola un’opportunità per essere di ispirazione a molti altri artisti. Hanno manifestato l’entusiasmo e l’importanza di portare un messaggio di gioia e celebrazione attraverso la loro esibizione, che hanno anticipato essere molto grintosa e colorata.

LADANIVA, significato della canzone Jako, in semifinale all’Eurovision 2024

Più che una canzone, Jako è un’esperienza sensoriale che celebra la ricchezza e la bellezza della cultura armena. La traccia inizia con una melodia incalzante che cattura l’orecchio dell’ascoltatore, introducendo una serie di ritmi tradizionali armeni che si mescolano con sonorità moderne ed elettroniche, creando un’atmosfera coinvolgente e avvolgente.

Il termine Jako significa “balla” in armeno, e la canzone invita l’ascoltatore a lasciarsi trasportare dal ritmo travolgente e dalle melodie incantevoli. È una celebrazione della gioia della vita e della forza della comunità, e un omaggio alla tradizione musicale armena che ha radici profonde nella storia e nella cultura del Paese. Le percussioni ritmiche, i flussi melodici e le armonie vocali si combinano per creare un’esperienza sonora che è allo stesso tempo emozionante e rinfrescante.

Il video di Jako, dei LADANIVA, in semifinale all’Eurovision 2024













