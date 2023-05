Chi sono i Let 3 Croatia, Eurovision 2023/ “Mama ŠČ!” una metafora per “Madre Russia”

I Let3 sono in gara all’Eurovision 2023 con il brano “Mama ŠČ!”. Il gruppo musicale rappresenterà la Croazia durante la kermesse europea in programma dal 9 al 13 maggio alla Liverpool Arena di Liverpool. La band è un gruppo rock satirico croato sulla cresta dell’onda da ben 35 anni. Una band che in patria si è fatta notare tantissimo e che potremo paragonare alla versione croata dei nostri Elio e le storie tese. Con il brano “Mama ŠČ!” sono pronti a catalizzare l’attenzione di tutti, visto che la canzone ha un ritornello martellante destinato a diventare un tormentone e che potrebbe anche regalare sorprese durante la fase delle semifinali della kermesse canora.

La band ha vinto la ventiquattresima edizione del Dora, rilanciato nel 2019 dopo otto anni di assenza per ricreare una delle più grandi tradizioni della Croazia dalla dissoluzione della Jugoslavia. La loro vittoria è stata determinata da una vittoria schiacciante sia nelle giurie che soprattutto nel televoto, dove hanno ottenuto il 30% di tutti i voti possibili.

Let3, significato della canzone “Mama ŠČ!” in gara all’Eurovision 2023

I Let3 sono in gara all’Eurovision 2023 con il brano “Mama SC! che rappresenta una metafora per “Madre Russia”. Il vocalist della band si presenta truccato come Charlie Chaplin del film “Il grande dittatore”, mentre un altro componente della band si presenta con la scritta Ninle che anagrammato diventa Lenin. Un brano che si preannuncia davvero scoppiettante e che potrebbe regalare alla Croazia la possibilità di accedere alla fase finale della kermesse canora europea.

La band ha debuttato nel mondo della musica con l’album “Two Dogs Fuckin” pubblicato nel 1989, ma è con il secondo album El Desperado, uscito nel 1991, che raggiungono il successo e la grande popolarità a livello internazionale. Durante la loro carriera hanno collaborato anche con il regista Ivica Buljan per la realizzazione dello spettacolo teatrale Fedra, la prima in Croazia a mettere al centro della scena un gruppo rock. Uno spettacolo che è stato premiato anche con il Premio Porin, il principale riconoscimento musicale croato, alla migliore colonna sonora per un’opera teatrale.

