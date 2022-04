Chi sono i N’Ice Cream, The Band/ Da Venarotta alla Tv, Gianna Nannini già li ama

Chi sono i N’Ice Cream di The Band

La partecipazione a “The Band“, il nuovo show del venerdì sera di Raiuno condotto da Carlo Conti, non rappresenta l’esordio assoluto in Tv per il gruppo. In autunno, infatti, i ragazzi, tutti originari delle Marche, si erano presentati in gara a “Tu sì que vales“, dove avevano conquistato tutti per la loro energia.

Maria De Filippi e compagni avevano apprezzato in modo particolare la grinta che avevano messo una volta che si erano esibiti, caratteristica che aveva esaltato anche la giuria popolare, che li aveva premiati con un buon 73%. La conquista della semifinale per Mirko Albanesi (voce), Matteo Trevisti (Voce e chitarra acustica), Pietro Tassi (Voce e chitarra elettrica), Matteo Mariani (Basso) e Riccardo Galanti (Batteria) è stata quindi più che naturale.

N’Ice Cream, The Band: sul palco brilla la loro energia

Chi aveva apprezzato N’ Ice Cream nel talent show Mediaset condotto da Belen Rodriguez è stato quindi felice di poterli rivedere a “The Band”. La determinazione appare evidente in ogni loro esibizione, del resto non potrebbe essere evidente in chi decide di proporre cover di musica leggera in chiave punk. Ed era stato proprio questo l’aspetto che qualche mese fa era stato evidenziato da Rudy Zerbi, che può vantare un passato da discografico.

Tra i primi a essere rimasti conquistati dal gruppo ora c’è stata Gianna Nannini, una che in quanto a carattere ha poco da invidiare ai colleghi. L’artista toscana si è così subito complimentata con loro: “Sono molto rock, hanno una grande energia – ha detto l’interprete di ‘Sei nell’anima’ -. “Secondo me il problema è che se uno fa una band, non è che tutti vanno per conto loro, bisogna stare lì. Bisogna creare lo spazio musicale di arrangiamento per il cantante e suonare tutti insieme. Mi è molto piaciuta la visione della canzone scelta”. Buono il riscontro ottenuto anche dagli altri due giurati, Carlo Verdone e Asia Argento, che li hanno invitato però a migliorare alcuni dei loro difetti.

