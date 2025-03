Nominati Grande Fratello: Zeudi Di Palma vittima della catena

Cinque concorrenti in nomination nella puntata del Grande Fratello in onda oggi, lunedì 3 marzo 2025. La prima a finire al televoto nella scorsa puntata è stata Zeudi Di Palma che è stata vittima di una catena. Tutto è cominciato quando Signorini ha chiamato Lorenzo e Jessica, i primi finalisti, a pescare un piramidale d’oro. A beccarlo è stato Lorenzo a cui è stato chiesto di scegliere i sei concorrenti che vorrebbe portare in finale. Spolverato ha così scelto, in ordine: Shaila, Giglio, Chiara, Tommaso, Zeudi e Maria Vittoria. Successivamente, Signorini ha chiesto a Lorenzo di salvare una sola persona per dare il via ad una catena di salvataggio al termine della quale l’ultimo sarebbe finito al televoto per l’eliminazione.

Lorenzo, anche in questo caso, ha salvato Shaila che, a sua volta, ha salvato Giglio. Quest’ultimo, invece, ha scelto di salvare Tommaso che, a sua volta, ha salvato Maria Vittoria che ha poi condannato al televoto Zeudi salvando Chiara.

Gli altri nominati del Grande Fratello del 3 marzo 2025

Al termine delle nomination della scorsa puntata, sono finite in nomination, altri quattro concorrenti di cui due entrati da un mese, una veterana e un’altra concorrente che è nella casa del Grande Fratello esattamente da tre mesi. Al televoto, così, sono finite Helena Prestes e Chiara Cainelli ma anche Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli.

cinque concorrenti molto diversi tra loro e che, per motivi diversi, hanno dato vita a diverse dinamiche nella casa anche se, tra tutti, Helena Prestes è stata tra la protagoniste indiscusse del reality. Cinque nominati tra cui, questa sera, ci sarà il nuovo eliminato del Grande Fratello.