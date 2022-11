Chi sono i nuovi concorrenti Grande Fratello Vip?/ Oriana Marzoli, Luciano Punzo, Luca Onestini, Tavassi e..

Grande Fratello Vip 2022, nuovi concorrenti sono pronti a varcare la porta rossa: Luciano Punzo, Luca Onestini, Edoardo Tavassi

3,2,1… È il momento del cambio degli armadi nella casa del Grande Fratello Vip o meglio, del cambio dei concorrenti! Da tempo si vociferava di una vera e propria ripulita del cast del reality che vede Alfonso Signorini, impegnato a scervellarsi tra i corridoi di Cinecittà, intento a ricercare nuovi concorrenti che pare, finalmente, aver trovato! Sono sei infatti i super Vipponi pronti, nelle prossime puntate, a fare il loro ingresso dalla porta rossa. Primo fra tutti l’ex “più bello d’Italia” Luciano Punzo, il modello, non estraneo al mondo del reality, ha già partecipato nel 2020 a Pechino Express, mentre nel 2021, come tentatore, Temptation Island dove ha conosciuto la sua fidanzata, Manuela Carriero, con cui ora starebbe vivendo un periodo di profonda crisi.

La TV la conosce bene anche Luca Onestini, anche lui sembrerebbe essere in procinto di entrare al GF Vip, il celebre ex ragazzo di Soleil Sorge aveva infatti già partecipato alla seconda edizione del reality. Ultimo nome maschile che trapela è quello del simpaticissimo Edoardo Tavassi, reduce dall’Isola dei Famosi 16, sui social i telespettatori chiedono a gran voce il suo ingresso sperando che porti, nella casa, gioia e divertimento!

Tre donne single tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022: Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Micol Incorvaia

Non solo uomini ma anche tre bellissime concorrenti stanno per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2022, di chi si tratta? Per gettare un po’ di pepe nella casa varcherà la porta rossa, direttamente dalla Spagna, la bellissima e, grande provocatrice, Oriana Marzoli, influencer e partecipante a moltissimi reality spagnoli, la modella ha la nomea di essere particolarmente litigiosa e aggressiva, specialmente durante le litigate tant’è che, ha fatto storia, la sua sfuriata contro la povera Valeria Marini nello studio di Supervivientes!

Ma le sorprese non finiscono qui, pronta a fare il suo ingresso al GF Vip ci sarebbe anche la celebre sosia di Melania Trump, si tratta di Sarah Altobello. Ultima, ma non certo per importanza, è la 29enne Micol Incorvaia, di origine siciliana è la sorella minore di Clizia Incorvaia. La bella bionda, nella casa, porterà di certo molto scompiglio perché è l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria! I due si erano conosciuti, e innamorati, dietro le quinte del programma Forum. Che dire? Non vediamo l’ora che incontri Antonella!











