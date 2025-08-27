Gemma Galgani ha cominciato con il botto la nuova stagione di Uomini e Donne: ecco chi sono i suoi corteggiatori.

Gemma Galgani non perde la speranza di trovare l’amore e, a distanza di anni dalla sua prima partecipazione, è tornata nuovamente nel parterre del trono over durante la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne. Dopo un’estate vissuta insieme alle sorelle e agli amici, Gemma è tornata nello studio che, non solo le ha dato grande popolarità, ma anche grandi emozioni con le storie d’amore che hanno appassionato anche il pubblico, in primis quella con Giorgio Manetti.

L’ultima stagione, per Gemma Galgani, non è stata molto fortunata. La dama, infatti, ha conosciuti diversi cavalieri con cui sembrava potesse nascere una bella storia d’amore, ma tutte si sono concluse con una rottura. L’ultima delusione è quella che ha vissuto con Arcangelo ma la nuova stagione è iniziata nel migliore dei modi.

Gemma Galgani e nuovi corteggiatori a Uomini e Donne

Gemma Galgani ha cominciato la nuova stagione di Uomini e Donne accomodandosi al centro dello studio per un confronto con Arcangelo e Marina, a loro volta protagonisti della scorsa stagione. Con Arcangelo ha avuto una discussione perché lui, in un’intervista rilasciata nel corso dell’estate ha ammesso che avrebbe volentieri bevuto un caffè con Gemma. La Galgani, inoltre, ha avuto un botta e risposta con Tina Cipollari ma le sorprese più belle sono arrivate dal dietro le quinte.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, alla corte di Gemma Galgani, sono arrivati due nuovi corteggiatori che hanno colpito la dama di Torino che ha deciso di trattenerli in studio e conoscerli. Su di loro, tuttavia, non ci sono altre informazioni.

