Dopo la pausa estiva oggi si terranno le prime registrazioni di Uomini e Donne della stagione e l’hype e alle stelle e cresce la curiosità di conoscere i nuovi protagonisti del dating show sia del Trono Over che soprattutto del Trono Classico. Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne? Da mesi si rincorrono le voci ed oggi finalmente dalle anticipazioni Uomini e Donne scopriremo chi si siederà sul trono per cercare di trovare la sua anima gemella ma nel frattempo sul web si rincorrono indiscrezioni e rumors.

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne? Il primo e per il momento unico nome ufficiale è quello di Falvio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island 2025 che dopo aver fatto girare la testa alla fidanzata Denise, alle altre fidanzata del villaggio ed ai telespettatori e le telespettatrice di Canale 5 è pronto a mettersi in gioco in nuovo ruolo e non sarà l’unico. Le indiscrezioni, infatti, svelano che ci sono anche altri volti da Temptation Island 2025 con l’ex single Francesco Farina e gli ex fidanzati Rosario Guglielmini e Marco Raffaelli usciti single dal programma è doveroso aggiungere che si tratta di pure indiscrezioni.



E non è tutto, il sempre informato Lorenzo Pugnaloni nei giorni scorsi, pur non sbilanciandosi su chi sono i tronisti di Uomini e Donne ha ammesso che accanto ai volti noti ci saranno anche volti nip, persone non famose. In questo caso scoprire la loro identità è più complesso. Tuttavia l’esperto del programma ha rivelato che ci sarà un tronista sconosciuto che è già stato scelto ma sul quale non si sa molto, solo che è un ragazzo romano di 27 anni lontano dal mondo dello spettacolo. Si tratta però solo di pure indiscrezioni e nulla di certo. Per scoprirlo occorre attendere le anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi, martedì 26 agosto 2025.