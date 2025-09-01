Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne? Ecco i nomi che potrebbero essere annunciati nella nuova registrazione del programma

Quali sono i nomi che completeranno il cast dei tronisti di Uomini e Donne per questa nuova stagione? L’attesa è alle stelle, soprattutto dopo l’annuncio dei primi due protagonisti che vedremo sul trono: l’ex tentatore di Temptation Island Flavio Ubirti e la 22enne siciliana Cristiana Anania, volto nuovo della TV. Secondo le indiscrezioni, i tronisti dovrebbero però essere quattro, il che lascerebbe altri due posti da coprire; sì, ma da chi?

I nomi più accreditati arrivano ancora da Temptation Island 2025. Si parla, infatti, di Sarah Esposito, l’ormai ex fidanzata di Valerio, che sta oggi vivendo una relazione con la tentatrice Ary. Sarah sarebbe single e questo potrebbe fare di lei una papabile tronista. Stessa cosa per Denise, ex fidanzata di Marco di Temptation Island. La loro storia è ormai definitivamente chiusa, come lei stessa ha ammesso di recente. Sarebbe d’altronde interessante vedere Denise e Flavio vicini sul trono, visto che lui è stato il suo tentatore e ha dato la scintilla alla crisi, poi insanabile, nella coppia.

Altra ipotesi è che siano invece ex corteggiatori o corteggiatrici di Uomini e Donne a salire sul trono. In questo caso, attesissimo è il ritorno di Nadia Di Diodato, corteggiatrice non scelta di Gianmarco Steri, che a lei ha preferito Cristina Ferrara. Gli autori del dating show potrebbero tuttavia stupire portando sul trono altri volti sconosciuti al pubblico di Canale 5, in modo da movimentare con dinamiche tutte nuove il programma. C’è chi infine spera che uno dei troni ancora disponibili vada ad un volto, ex o attuale, del trono Over. Sarebbe, questo, un colpo interessante per il programma di Maria De Filippi.