Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne? Per il trono classico spuntano quattro nomi clamorosi.

Tra poche settimane, i nomi dei nuovi tronisti di Uomini e Donne diventeranno finalmente ufficiali. A fine agosto, infatti, cominceranno le registrazioni delle prime puntate della nuova stagione durante i quali saranno presentati ufficialmente i protagonisti che proveranno a cercare l’amore in tv. In attesa che quel momento arrivi, tuttavia, sono quattro i nomi che sono considerati in pole per accomodarsi sul trono di Uomini e Donne. Si tratta di quattro nomi già conosciuti dal pubblico e che sono considerati i favoriti proprio per l’affetto che il pubblico ha dimostrato nei loro confronti.

Teresa Langella di Uomini e Donne derubata: "Stavo malissimo"/ Furto con svolta inaspettata

Difficile, tuttavia, credere che Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne puntino tutto su quattro tronisti già conosciuti ma il successo ottenuto dal trono di Martina De Ioannon spinge a non escludere tale possibilità. Chi sono, dunque, i probabili, nuovi tronisti di Uomini e Donne?

Quattro tronisti a Uomini e Donne provenienti da Temptation Island?

L’ultima edizione di Temptation Island ha ottenuto un successo clamoroso non solo in termine di ascolto, ma anche di reazione social. Sono tantissimi, infatti, gli utenti che, ogni settimana, sui social, hanno commentato le vicende sentimentali dei vari protagonisti di cui qualcuno potrebbe accomodarsi proprio sul trono di Uomini e Donne. Direttamente da Temptation Island, infatti, i nomi che continuano ad essere accostati al trono del dating show di canale 5 sono quelli di Sarah, tornata single dopo la fine della storia con Valerio, del tentatore Flavio e di Rosario che, però, è stato recentemente avvistato nuovamente in compagnia dell’ex fidanzata Lucia.

Giuseppe Molonia torna a Uomini e Donne?/ Il gesto che insinua il dubbio

L’ultimo nome che potrebbe accomodarsi sul trono di Uomnini e Donne è quello di Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri e che, dopo non essere stata la scelta del tronista, potrebbe tornare in trasmissione proprio per cercare l’amore sul trono.