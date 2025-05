Nuovi tronisti di Uomini e Donne: spuntano le prime indiscrezioni

Con la stagione di Uomini e Donne agli sgoccioli, sul web, circolano le prime indiscrezioni su tronisti che, nella prossima stagione del dating show di canale 5, cominceranno a cercare l’amore in tv. Secondo le prime voci di corridoio, a settembre, la redazione di Uomini e Donne potrebbe puntare su due ex corteggiatrici di Gianmarco Steri. Il nome in pole position è sicuramente quello di Nadia Di Diodato che, il giorno della scelta, ha visto Gianmarco scegliere Cristina Ferrara. Dopo il no, Nadia sarebbe stata presa in considerazione dalla redazione come tronista e, con lei, potrebbe esserci un’altra ex pretendente di Gianmarco.

Secondo un sondaggio della pagina Instagram Dariatvgossip, i followers della pagina stessa, sul trono, a settembre, vorrebbero vedere Liane Arias la cui avventura come corteggiatrice è durata pochissimo. L’ultimo nome che vorrebbero vedere i fan sul trono è quello di Francesca Polizzi.

Nuovi tronisti di Uomini e Donne: arrivano da Temptation Island?

I nomi dei tronisti di Uomini e Donne saranno svelati a fine agosto quando ricominceranno le registrazioni. Fino a quel giorno, le indiscrezioni saranno tante e, in attesa che cominci anche la nuova edizione di Temptation Island, il web è pronto a scommettere sulla presenza sul trono di uno dei protagonisti della nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo il successo ottenuto con il trono di Martina De Ioannon che, quest’anno, è riuscito a far appassionare il pubblico nuovamente al trono classico, non è da escludere la presenza di qualche protagonista di Temptation Island. Inoltre, secondo un’indiscrezione di Deianira Marzano, la redazione di Uomini e Donne starebbe pensando anche ad un ex concorrente del Grande Fratello e, a tal proposito, il nome più gettonato è quello di Lorenzo Spolverato. Tra tanti nomi che stanno già circolando, ci sarà davvero il nuovo tronista?