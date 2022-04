Chi sono i Ofenbach?/ Il duo di dj francesi protagonisti a il viaggio della musica

Chi sono Ofenbach?

Dorian Lauduique e César De Rummel, in arte Ofenbach, sono il duo di dj francesi che prenderà parte il Viaggio della musica per il 25 aprile, allietando il pubblico con la loro deep house di qualità. Il nome della band deriva da una leggera storpiatura del nome del famoso compositore Jacques Offenbach e che venne in mente ai due durante una sessione musicale in casa, di molti anni addietro. Nel 2016 fecero ballare mezzo mondo con la loro potente hit “Be mine” e oggi continuano a produrre alcune vere e proprie ottime creazioni di musica elettronica.

Dorian e César sono letteralmente cresciuti insieme e fin dalla giovane età hanno iniziato a costruire il loro sogno musicale, arrivando appunto a toccare la vetta delle classifiche mondiali, grazie soprattutto all’apprezzamento del pubblico più giovane. A tedici anni hanno iniziato a produrre musica, ispirati a loro dire da alcuni grandi del rock come i Rolling stones, i Led Zeppelin e i Supertramp. A seguire, dopo l’uscita del singolo Be Mine, alcune altre hot da alta classifica sono uscite dal cilindro degli Ofenbach. Pezzi come Katchi, Party, Paradise, Rock It e molti altri.

Ofenbach, protagonisti alla finale di Europa League

Ora una curiosità che riguarda questo duo di dj e producers francesi Ofenbach. I due hanno preso parte nel 2018 alla finale di Europa League allo stadio Parc Olympique Lyonnais, suonando prima della finale giocata tra Marsiglia e Atletico Madrid; un’esperienza indimenticabile per i due giovani artisti. Oltre alla loro musica, danzereccia, giovane e accattivante, gli Ofenbach piacciono molto al giovane pubblico (ma non solo) anche per loro estrema umiltà, che li conduce a una grande vicinanza con i fan e a vivere e lavorare con i piedi per terra, senza farsi sopraffare dal meritatissimo successo riscontrato in questi anni.

Chissà cosa dovremo aspettarci dalla prossima performance degli Ofenbach sul palco di Battiti Live Il Viaggio della Musica? Dalla carriera che abbiamo appena ripercorso (seppur in sintesi) c’è da aspettarsi un grande show, al ritmo di sonorità elettroniche e dance studiate apporta per fare divertire tutto il pubblico.











