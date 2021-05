Chi sono i perma-mascherine/ “Le indosseremo anche dopo Covid, forse per sempre”

Abbiamo imparato a convivere con le mascherine, fanno ormai parte della ‘nuova normalità’, ma ora che la campagna vaccinale accelera non vediamo l’ora di rinunciarci, soprattutto con l’arrivo dell’estate. C’è però chi non intende rinunciarci ed è disposto a indossarle per sempre, sono i perma-mascherine. Ne parla il New York Times, visto che in Usa il presidente Joe Biden ha detto che le persone che hanno completato il ciclo vaccinale possono non indossarle. Ci sono diverse persone come Joe Glickman che invece non intendono rinunciarci. «Non credo che sarò l’unico», ha detto il fotografo e musicista di Albany. Ma le persone che scelgono di continuare a proteggersi ora sono bersaglio dell’opinione pubblica. Diverse persone vaccinate che continuano a indossare le mascherine hanno affermato di sentirsi sotto pressione, soprattutto negli ultimi giorni.

C’è chi li invita a rilassarsi e chi invece li accusa di essere paranoici. Ma affermano dal canto loro che nessuna libertà ritrovata li convincerà a “scoprirsi” e sostengono di essersi abituati a indossarle, per cui sono contenti di avere un’ulteriore protezione.

DIETRO I PERMA-MASCHERINE SI NASCONDE UN TRAUMA?

In virtù delle ultime indicazioni del Centers for Disease Control and Prevention, almeno 20 stati americani hanno abrogato l’obbligo di indossare le mascherine o emesso deroghe ai vaccinati. Gli altri stati stanno invece rivedendo le regole. Ma per alcune persone non cambierà nulla, perché intendono continuare a indossarle anche dopo la vaccinazione. «Non ho fretta, perché dovrei averne? Sono un uomo anziano, vorrei vivere il più a lungo possibile. I giovani pensano di essere invulnerabili, e spero che lo siano», ha raccontato un uomo al New York Times. C’è anche chi ha motivi precisi per continuare a indossare le mascherine. Leni Cohen, 51 anni, insegnante d’asilo in pensione ha un sistema immunitario compromesso, quindi non intende fare a meno delle mascherine, anzi vorrebbe che continuassero a indossarle anche gli studenti. Ciò a prescindere dal coronavirus, ma anche per altri virus innocui ai più ma pericolosi per chi ha problemi al sistema immunitario. Tutte queste persone vengono chiamate ‘perma-mascherine’, ma dietro questa decisione potrebbe esserci un trauma, la paura di sentirsi vulnerabili.

