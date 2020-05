Chi sono i piloti di SpaceX? Robert Behnken, Douglas Hurley / Astronauti d’esperienza

Pubblicità

Alle 22.33 ora italiana, Robert Behnken e Douglas Hurley partiranno ufficialmente per la missione spaziale Demo-2, una missione in partenza dagli Stati Uniti alla volta dello spazio organizzata in collaborazione con la SpaceX di Elon Musk. Allora andiamo a scoprire nel dettaglio chi sono i piloti di SpaceX, cercando di comprendere i motivi che abbiano portato alla scelta di due astronauti come Robert Behnken e Douglas Hurley. Si tratta di una scelta non casuale, caduta su due profili esperti e con le capacità necessarie per sostenere un viaggio sulla Crew Dragon. Il quasi cinquantenne Robert Behnken è con la NASA da circa vent’anni. Dunque è stato ingaggiato come astronauta nel 2000, lavorando come tecnico fino alla sua prima missione spaziale del 2008. L’incontro con la Stazione Spaziale Internazionale avviene nel corso dello stesso anno, con la missione STS-123.

Douglas Hurley, sintonia totale con Robert Behnken

Sembra esserci una sintonia totale tra Robert Behnken e Douglas Hurley. Quest’ultimo, cinquantatreenne, si è unito alla NASA nel 2000, lavorando nello stesso gruppo del suo attuale partner di SpaceX. Il pilota ha osservato un periodo di addestramento interno, fino all’inserimento in equipaggio nel 2009, nel corso della missione STS-127. Per circa due settimane è stato pilota di bordo e co-inquilino dell’ISS, poi ha preso parte alla STS-135, dove ha collezionato 12 giorni in orbita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA