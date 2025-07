I Pooh, chi sono: una band leggendaria e parte considerevole dell’intera discografia italiana. Dalla formazione attuale alle canzoni più iconiche.

Vivere da protagonisti la scena musicale è certamente un’impresa, lasciare come eredità una discografia capace di ergersi a parte integrante dell’immaginario collettivo è qualcosa di leggendario; i Pooh sono anche più di tutto questo. Oltre 50 anni di carriera, canzoni donate agli appassionati e che da decenni risultano piacevolmente inflazionate e intramontabili. Per ogni decennio hanno sfornato un vero e proprio canzoniere, ogni decade è scandita da una o più brani che si fa fatica a trovare qualcuno – senza distinzioni generazionali – che non sappia intonare almeno il ritornello.

La storia artistica dei Pooh sarebbe impossibile da riassumere in poche righe; la premessa offre però un’immagine eloquente di quanto sia enorme il loro impatto e peso specifico nel mondo della musica italiana e non solo. Oggi sono ancora sulla cresta dell’onda, per nulla affaticati dai fasti di un tempo e dal successo che vanta una longevità di oltre mezzo secolo. Dopo la scelta di prendere strade diverse nel 2016 hanno sorpreso tutti tornando nuovamente in scena con la formazione storica; manca all’appello il compianto Stefano D’Orazio, storico batterista della band venuto a mancare alcuni anni fa. Nei loro brani ed esibizioni dal vivo risuona ancora la sua presenza e ognuno dei volti del gruppo non perde occasione per celebrare le sue gesta.

I Pooh, dalla formazione attuale alle canzoni rimaste impresse nella storia della musica italiana

La formazione attuale dei Pooh è dunque composta da Roby Facchinetti, da sempre impegnato sia alla tastiera che con la voce; seguono Dodi Battaglia (anche lui voci) alla chitarra e Red Canzian al basso. Di recente anche Riccardo Fogli ha deciso di tornare al fianco dei suoi storici amici e colleghi dando vita ad una reunion che entusiasma quotidianamente la moltitudine di fan conquistati lungo il corso del tempo.

Come anticipato, la discografia dei Pooh può essere considerata un vero e proprio canzoniere della musica italiana dalle fattezze uniche e soprattutto inesauribili. Le canzoni impresse nella memoria viaggiano, come accennato, a ridosso di varie decadi. Il momento più alto è forse ascrivibile agli anni settanta con canzoni del calibro di ‘Piccola Katy’ e ‘Noi due nel mondo e nell’anima’. Ma non si sono certo fermati negli anni ottanta dove la hit più iconica è senza dubbio ‘Chi fermerà la musica’. Tra le canzoni dei Pooh più rappresentative spicca Uomini Soli che nel decennio successivo portò la band al trionfo al Festival di Sanremo. La lista potrebbe proseguire a lungo arrivando fino a i giorni nostri, a testimonianza di un valore musicale che sicuramente non conosce eguali.

Perchè i Pooh si chiamano così?

Non mancano le curiosità relative alla storia dei Pooh, in particolare sull’origine del nome scelto dai componenti della band. Perchè si chiamano così? Certamente qualcuno ancora se lo chiede, e magari c’è anche chi pensa che ci sia un legame con lo storico personaggio dei cartoni animati: Winnie the Pooh. Ebbene, è proprio così; il lor primo produttore discografico era un grande fan del personaggio di fantasia e così, come un’idea brillante, propose appunto Pooh come nome del gruppo.