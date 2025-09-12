Chi sono i Pooh, la band nata a Bologna nel 1966? Il grande successo. Negli ultimi anni la scomparsa di Valerio Negrini e Stefano D’Orazio

Formatosi a Bologna nel 1966, il gruppo dei Pooh ha ottenuto straordinari successi nel corso della lunghissima carriera che dura praticamente da sessant’anni. A formare il gruppo sono stati diversi musicisti: i primi che hanno lanciato l’idea sono stati Valerio Negrini, il batterista, e poi Mauro Bertoli, il chitarrista. A loro si sono uniti Bruno Barraco e Giancarlo Cantelli insieme a Vittorio Costa.

Con gli anni, poi, i tre hanno cambiato formazione. Sempre nel 1966 entrò Roby Facchinetti insieme a Riccardo Fogli e con questa composizione la band raggiunse i primi successi. Proprio in quegli anni la band ha lanciato grandi successi come Piccola Katy. Nel 1968 nella band è entrato il chitarrista Dodi Battaglia e dopo ancora Stefano D’Orazio alla batteria negli anni Settanta. Sono stati quelli anni importanti per i Pooh, che hanno raggiunto successi straordinari.

Nel 1973, dopo diversi anni nel gruppo, Riccardo Fogli ha deciso di lasciare per intraprendere la carriera da solista dopo un periodo complicato anche per via di diverse questioni personali e sentimentali. Proprio dopo l’uscita dalla band di Riccardo Fogli, il gruppo sembrava in provincia di sciogliersi, ma dopo diverse selezioni ha preso il suo posto il chitarrista Red Canzian.

Da quel momento in poi i Pooh non solamente hanno ottenuto un’enorme popolarità, ma anzi, hanno consolidato il loro nome e sfornato importanti hit, ottenendo straordinari riconoscimenti. Basti pensare che oggi i Pooh sono l’unico complesso italiano che ha venduto più di 100 milioni di dischi.

Pooh, chi sono: lo scioglimento e la reunion

Come in tutte le storie lunghe anni, i Pooh hanno vissuto dei momenti di crisi. Nel 1993 i rapporti tra i componenti della band si sono incrinati ma hanno continuato ugualmente a fare musica, pubblicando nel 1996 l’album “Amici per sempre”. Negli ultimi anni la loro attività musicale si è rallentata ma non sono mancate le reunion, anche in memoria degli amici scomparsi come Valerio Negrini e Stefano D’Orazio, che hanno lasciato un grande vuoto nelle loro vite.