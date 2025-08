Chi sono i prof di Amici 25? Tra i sei nomi conferme, addii e un ritorno, ma un nome scatena già le prime polemiche del pubblico

Manca ancora qualche mese alla partenza di Amici 25, la nuova edizione del talent di Maria De Filippi, eppure appare già certo il cast dei professori che affiancheranno e supporteranno i nuovi allievi-concorrenti. Conferme e ritorni si registreranno nella prossima edizione, e qualche nome sta già facendo discutere. La presenza di Deborah Lettieri, lo scorso anno, non è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, e infatti pare ormai certo che la prof di ballo non tornerà alla cattedra.

Al suo posto il grande ritorno di Veronica Peparini che, in realtà, non ha mai lasciato Amici, visto che anche negli anni in cui non è stata prof ha fatto varie apparizioni come giudice esterno delle gare di ballo. Al momento, è lei l’unica novità del team dei professori, il che significa che sono confermatissimi Alessandra Celentano (che è d’altronde ormai un simbolo di Amici), ed Emanuel Lo.

Prof di Amici 25, un nome scatena la polemica: chi è e perché

Per quanto riguarda la cattedra di canto, vedrà il ritorno di Lorella Cuccarini, ormai volto fisso del programma, così come di Rudy Zerbi, altro senior del programma, che da anni veste il ruolo di professore. Si è invece parlato di possibile addio di Anna Pettinelli (che avrebbe potuto invece avere il ruolo di nuova opinionista del Grande Fratello), ma a quanto pare non sarà così. La speaker radiofonica tornerà a sedere alla cattedra di canto ad Amici 25. C’è però una polemica che sta già infiammando il web e riguarda la presenza di Rudy Zerbi. Negli ultimi anni, sono state sempre più frequenti le critiche nei confronti del professore, reo, secondo molti, di mettere in scena troppi teatrini, spostando l’attenzione dagli allievi alle liti (sempre uguali) con Anna Pettinelli. Il pubblico chiede, dunque, più serietà e un’attenzione maggiore ai ragazzi, insomma, un ritorno a ciò che originariamente era il talent.