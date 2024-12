Quella attuale è forse la fase di carriera più brillante e soddisfacente dei Ricchi e Poveri, che in passato hanno pure scritto pagine importantissime della musica italiana. Infatti nemmeno il più ottimista dei commentatori musicali avrebbe mai potuto pronosticare un ritorno in scena così prepotente del gruppo genovese, che oggi si gode una rinascita inaspettata ma senza dubbio meritata. I Ricchi e Poveri sono diventati a tutti gli effetti un duo amabile e apprezzato da tutte le generazioni.

Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono riusciti nell’impresa di unire tutti, sotto il segno della musica. Anche se i due cantanti non si spiegano come sia stato possibile. In fondo anche loro credevano che la fase d’oro fosse irripetibile. Invece dopo una graduale uscita di scena, i Ricchi e Poveri sono tornati prepotentemente sotto i riflettori.

“In passato ci snobbavano”, raccontano i due cantanti in una bella intervista a Vanity Fair. “Fu De André a portarci a fare uno dei primi provini. Oggi siamo rinati e non vogliamo più fermarci”, dicono i due genovesi. “Come abbiamo conquistato il pubblico? So che siamo stati spontanei, come sempre. Siamo stati noi stessi”, assicura lui. All’età di quasi ottant’anni continuano a spingere con l’energia di due ragazzini, merito di un entusiasmo ed una passione che non svaniscono mai.

“Ma ci stanchiamo anche noi”, dicono all’unisono. Non c’è tempo di rimpiangere i momenti che furono, ma oggi sia Angelo e Angela sentono molto la mancanza di Franco Gatti, il terzo storico componente venuto a mancare alcuni anni fa. “Vorrei dirgli che mi dispiace molto che non sia più qua con noi, che abbiamo capito tutti i problemi che ha avuto, che lo abbiamo sempre nel nostro cuore e che sarà un nostro amico per tutta la vita, finché andremo avanti”, il ricordo tenero e sincero di Angela Brambati.