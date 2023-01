Ricchi e Poveri, giudici di The Voice Senior 2023/ “Le nostre future canzoni…”

Ricchi e poveri, nuovi giudici di The Voice Senior

I Ricchi e poveri saranno i nuovi coach e la novità della terza edizione di The Voice Senior 2023! Il talent per i cantanti over 60 tornerà in onda su Rai1, venerdì 13 gennaio alle 21 e 15 e a condurre questa terza edizione sarà ancora Antonella Clerici, affiancata nel corso delle 7 puntate dai giudici: Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè. Il duo che ha fatto sognare e cantare l’Italia per diverso tempo e che ha ancora molte sorprese in campo musicale per gli italiani, siederà su una delle poltrone più famose del mondo, quella di The Voice, prendendo il posto di Orietta Berti, giudice della seconda edizione di The Voice Senior, che quest’anno non potrà presenziare a causa del nuovo ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip.

Ricchi e Poveri/ Dalla morte di Franco Gatti a The Voice Senior: "Ecco chi ha cambiato la nostra vita"

Il duo formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu, era nato come quartetto polifonico formato da due voci maschili e due voci femminili; oltre 50 anni di carriera e più di 22 milioni di copie vendute, il quartetto si riduce prima a un trio con l’uscita dalla band di Marina Occhiena e poi a un duo con l’uscita di Franco Gatti, che aveva lasciato la band nel 2016 per dedicarsi al figlio.

MARINA OCCHIENA CHI È/ Ricchi e Poveri e amore con Franco Califano: "Mi corteggiava…"

Le dichiarazioni dei Ricchi e Poveri a The Voice Of Italy

Dopo il triste lutto dell’ex cantante dei Ricchi e Poveri Franco Gatti, il duo formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu ha riacquistato il sorriso grazie alla nuova avventura come giudici di The Voice Senior. Per l’occasione i Ricchi e Poveri hanno rilasciato un’intervista a The Voice Of Italy raccontandosi un po’: “La nostra band è nata quando eravamo dei ragazzi che giocavano insieme e andavano al mare con la chitarra. Il nome ce l’ha dato Franco Califano, il nostro primo produttore. Ascoltavamo spesso i The Mamas &The Papas. Adesso ascoltiamo le nostre future canzoni, abbiamo delle canzoni che stanno bollendo, sono in pentola, non vediamo l’ora di finirle, togliamo il coperchio e le cantiamo”.

MARINA OCCHIENA LASCIÒ I RICCHI E POVERI/ Colpa del flirt con Marcellino Brocherel...

Durante l’intervista i Ricchi e Poveri hanno anche dichiarato di aver sempre amato le canzoni napoletane e che anni fa ascoltavano spesso il brano napoletano “Dicitencello Vuje”. Quest’ultima dichiarazione se pur innocua fa ben pensare all’ipotesi di una futura “sfida” tra i Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio, entrambi amanti della musica napoletana ed entrambi coach di The Voice Senior, non c’è dubbio che i due giudici, dato i gusti musicali simili, potrebbero essere agguerriti e contendersi diversi partecipanti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA