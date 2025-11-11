Chi sono i sei figli di Luca Barbareschi e perché l'attore e regista ha deciso di diseredarli: le parole e i rapporti con Angelica

La vita privata di Luca Barbareschi è ricca di affetti importanti e momenti da raccontare. L’attore, regista e conduttore televisivo è stato legato a donne anche importanti e note e ha avuto ben sei figli. La prima relazione importante di Barbareschi è stata quella con Patrizia Fachini, nata negli anni ’80 e culminata con un matrimonio. La coppia, negli anni passati insieme, ha avuto tre figlie: Eleonora, Beatrice e Angelica.

La storia con Fachini è però giunta al capolinea alcuni anni dopo, e Barbareschi torna allora ad innamorarsi, stavolta di un nome ben noto nel mondo dello spettacolo: quello di Lucrezia Lante della Rovere. Oggi, nella sua vita, c’è un’altra compagna dalla quale ha avuto altri due figli.

Luca Barbareschi ha sei figli: chi sono e perché sono stati diseredati

Lei si chiama Elena Monorchio ed è una celeberrima attrice italiana. Con lei, come detto, Barbareschi ha avuto altri due figli: Maddalena e Francesco. Dei figli finora citati, in realtà, sappiamo poco. L’unica della quale si conosce qualcosa in più è Angelica, trentenne che faceva l’assistente di regia, lavoro che ha poi lasciato (con dispiacere del padre) per dedicarsi ad altro. Il padre l’ha definita “la più geniale, la più simile a me. Che mi odia, mi manda strali di morte. Se sapesse quanto la amo… Io voglio che lei sia felice, ma che si mantenga.” Barbareschi ha inoltre un sesto figlio, di cui però non si hanno notizie certe. Ciò che è certo è che, in un’intervista di qualche tempo fa al Corriere, ha dichiarato di aver diseredato tutti e sei i figli affinché capissero il valore del denaro e dei sacrifici: “Così devono lavorare. Lo faccio per il loro bene. Se volevo essere popolare, andavo al Grande Fratello”, le sue parole.

